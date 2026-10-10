Christopher Nkuku sembra essere rinato in Germania: tripletta in soli 45 minuti. E il Milan osserva...
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Il Milan osserva da Milano la grandissima prestazione di Christopher Nkunku. L'attaccante francese, passato in prestito al Lipsia con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, è stato protagonista di un primo tempo davvero strabiliante nella sfida contro l'Eintracht Francoforte.
Milan, che prestazione NkunkuAll'intervallo, i padroni di casa stavano già sul 4-0, trascinati proprio dall'ex attaccante del milan. Nkunku ha sbloccato la gara al quinto minuto di gioco, finalizzando un sinistro l'assist di Nusa. Il francese poi si è ripetuto al 41esimo e al 44esimo, sfruttando le respinte di Atubolu. Una prestazione davvero strabiliante, con un Nkunku capace di farsi trovare pronto al momento giusto.
Sarebbe servito al Milan?Viste le recenti difficoltà offensive dei rossoneri, viene spontaneo domandarsi: ma sarebbe servito al diavolo? Considerata la forte discontinuità di Goncalo Ramos e il poco impiego di Camarda, il francese avrebbe sicuramente rappresentato una risorsa utile per aumentare le alternative in attacco.
Un giocatore capace di sfruttare le occasioni avrebbe potuto offrire al Milan una soluzione in più nei momenti di difficoltà. La tripletta contro l'Eintracht, naturalmente, non cancella i dubbi sul suo rendimento nel lungo periodo.
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