Milan, Cisse da prima punta: Amorim ci crede. Ecco perché e come può essere sfruttato

Alphadjo Cisse è una delle sorprese più belle di questo inizio stagione per il Milan. Il trequartista classe 2006 è stato lanciato senza problemi da Ruben Amorim e ha trovato due gol importanti contro il Torino e contro la Juventus. Fino a questo momento Cisse ha giocato solo come trequartista di sinistra nel 3-4-2-1, ma non è detto che non possa cambiare ruolo in vista delle tante partite da oggi alla sosta di novembre. Il tutto parte dalla scelta di Baldini di farlo giocare come prima punta del tridente dell'Italia Under 21 contro la Polonia Under 21.

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I numeri di Alphadjo Cisse da prima punta in Nazionale (Dati U21)

Gol: 0.

0. Assist: 0.

0. Tiri totali: 4.

4. Tiri in porta: 2.

2. Tocchi: 33.

33. Passaggi accurati: 12/16 (75%).

12/16 (75%). Dribbling (riusciti): 2 (1).

2 (1). Palloni recuperati: 1.

1. Duelli a terra (vinti): 9 (2).

9 (2). Duelli aerei (vinti): 1 (1).

Il parere di Ruben Amorim sul cambio ruolo di Cisse

"Cisse ha le caratteristiche per farlo, sono contento che lo hanno messo lì e ci può aiutare".

Ecco i suoi numeri in quella gara (dal sito Sofascore): Ruben Amorim ha parlato così in conferenza stampa su questa possibilità:

Il Milan avrà tantissimi impegni da oggi alla sosta prevista per novembre ed è chiaro che non potrà bastare il solo Ramos in attacco. Ma anche una sola alternativa è poca: Amorim ha detto chiaramente che ci sarà spazio per Francesco Camarda, ma con il portoghese sarebbero comunque solo due prime punte. Chiaro che avere altre soluzioni è assolutamente necessario e Cisse potrebbe essere una di quelle.

Sì, ma come? Il classe 2006 ha un fisico molto strutturato e sa giocare spalle alla porta, ma non può agire come una vera e propria prima punta. Lo stesso Baldini ha usato un piano preciso ovvero inserire tre calciatori di movimento nel tridente (Koleosho, Cisse e Liberali) che si potessero muovere e non dare punti di riferimento alla Polonia. Un piano che ha funzionato alla grande e che Amorim potrebbe usare anche con il Milan quando sarà necessario.