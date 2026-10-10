Arrivato al Milan dopo un lunghissimo corteggiamento, ad oggi è l'ultima scelta di Ruben Amorim a centrocampo, finendo anche dietro a Yunus Musah, cosa che fino a poco tempo fa nessuno si aspettava. Il paradosso è quello che è appena accaduto in Nations League: tre volte titolare con la Svizzera, mentre al Milan il giocatore sta trovando davvero poco spazio, che fine ha fatto Ardon Jashari?

Milan, il paradosso Jashari

Nelle ultime settimane, Jashari è risultato essere il giocatore rossonero che più di tutti ha collezionato minuti con la rispettiva selezione. in totale,ha giocato per 295 minuti, suddivisi tutti in quattro partite. Le prime tre giocate da titolare. Nel ritorno contro la, invece, il calciatore è subentrato tra il primo e secondo tempo.

Un dato che impressiona ancor di più è legato al paragone con il minutaggio raccolto con il Milan, compreso anche di Europa League: stiamo parlando di soli 153 minuti. Durante queste settimane, ovviamente,e Ruben Amorim ha seguito tutti i suoi ragazzi, prendendo appunti essenziali. Fino a questo momento, infatti, il portoghese ha concesso davvero pochissimo spazio al giovane svizzero: neanche due partite intere.

Da titolare, Jashari è sceso in campo solamente una volta: all'esordio in campionato contro il Torino. In quel frangente, però, Rabiot era tornato da poco dalle vacanze post Mondiale e doveva riprendere la forma: una volta inserito nel secondo tempo però, il francese ha subito segnato e effettuato un assist vincente.

Da quel momento in poi, Rabiot si è ripreso il centrocampo, costringendo Jashari a vedere il terreno di gioco con i binocolo. Anche contro il Sassuolo, secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore partirà dalla panchina per la quinta volta consecutiva.