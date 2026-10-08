Il rientro dalla sosta per le Nazionali porta con sé, come ogni anno, il consueto tema minutaggio accumulato dai giocatori lontano dai rispettivi club. Secondo i dati riportati nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, anche quest’anno il Milan si conferma tra le prime squadre di Serie A per numero di elementi partiti con la propria nazionale e, soprattutto, per numero di minuti complessivi giocati dai propri tesserati con le rispettive rappresentative. Un dato non di poco conto, che precede il rientro in campo di campionato contro il Sassuolo e che si aggiunge ai neo infortuni di Estupinan e Saelemaekers

Tra i singoli, a guidare la lista dei rossoneri più impiegati, c’è Ardon Jashari sceso in campo per 295 minuti con la sua Svizzera. Alle sue spalle, appaiati a quota 275 minuti ci sono Strahinja Pavlovic con la Serbia e Goncalo Ramos con il Portogallo, seguiti da Mike Maignan, in campo per 270 minuti con la Francia, e Diego Moreira, che ha giocato un complessivo di 208 minuti con il Belgio.

Inter sopra i 2000 minuti, Roma la più riposata

Il compito di Amorim

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Milan e Inter risultano le due formazioni di Serie A ad avere superato complessivamente i 2000 minuti giocati dai propri nazionali in questa sosta. Alle loro spalle il Napoli, mentre più indietro, con un monte minuti decisamente più contenuto, la Roma, che invece si aggiudica il primato di squadra meno coinvolta tra le big di Serie A in questa finestra internazionaleUn elemento che Amorim dovrà necessariamente tenere in considerazione è quello della gestione delle rotazioni delle prossime settimane; specialmente alla luce del calendario fitto che attende il Milan tra campionato ed Europa League. Sette partite in appena venti giorni, infatti, richiedono un’estrema attenzione per quanto riguarda la gestione fisica dei singoli, soprattutto alla luce anche dei dati sopra riportati.Amorim potrà contare sui rientranti dalla nazionale e sui giocatori rimasti a Milano; ad eccezione di Saelemaekers ed Estupinan. Il belga dovrà operarsi alla caviglia e starà fuori fino a fine anno, rientro in vista nel 2027. L'ecuadoriano, invece, ha subito un trauma al ginocchio destro che lo terrà fuori per qualche partita.