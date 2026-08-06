Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Tra i giocatori del Milan il cui futuro è ancora in bilico c'è anche Ardon Jashari. Prelevato la scorsa estate dal Club Brugge per 36 milioni di euro, il centrocampista svizzero non è riuscito ad incidere come ci si attendeva dal miglior giocatore della Jupiler Pro League 2024/2025. Il giocatore è legato al club rossonero da un contratto valido fino al 30 giugno 2030 e Ruben Amorim ha fiducia in lui, ma le vie del mercato, come sappiamo, sono infinite. A fornire ulteriori dettagli sul suo futuro ci ha pensato Francesco Romano, agente che cura gli interessi del classe 2002.

Milan, parla l’agente di Jashari

"La scorsa stagione Ardon è stato sfortunato. È arrivato ad agosto, saltando l'intero ritiro, e poi un infortunio lo ha tenuto fuori per due mesi. Ora è rientrato da poco dopo il Mondiale e si trova in Australia solo da un paio di giorni".

ha iniziato l'intervista parlando dei problemi dinella sua prima stagione al

Jashari debutta con il Milan lo scorso 23 agosto, alla prima di campionato contro la Cremonese, subentrando a Modric al 75’. Pochi giorni dopo l’episodio che ha segnato la sua stagione: frattura composta del perone destro in uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez.

Lo svizzero torna in campo il 4 dicembre, esattamente 103 giorni dopo l’infortunio, nella trasferta di Coppa Italia contro la Lazio, terminata 1-0 per i biancocelesti e concisa con l'eliminazione del Diavolo dalla competizione. Da lì in avanti è servito tempo per ritrovare condizione e ritmo partita.

Il ruolo di Jashari secondo il suo agente

"Al Brugge giocava in un centrocampo a due. Ha le caratteristiche giuste per inserirsi in questo Milan e per adattarsi ad altri moduli, da questo punto di vista non avrà alcun problema".

Jashari via dal Milan? Il suo agente fa chiarezza

"Un possibile addio in queste settimane? Non abbiamo parlato di mercato".

Dopodiché, l'agente diha spostato il focus suldel suo assistito e sulle sueNel finale dell'intervista,ha risposto a una domanda sul possibile addio dial

Il procuratore dello svizzero non si è sbilanciato sul futuro del suo assistito. Le sue dichiarazioni, tuttavia, lasciano intendere che una permanenza al Milan di Jashari, ad oggi, sia più probabile rispetto ad una cessione.

Il precedente De Ketelaere è una lezione da non dimenticare

La parabola di Jashari ricorda quella di Charles De Ketelaere, altro talento arrivato dal Brugge per oltre 30 milioni e mai esploso in rossonero. Ceduto all’Atalanta dopo una stagione piena di difficoltà, il trequartista belga classe 2001 ha trovato a Bergamo continuità e fiducia, collezionando 32 gol e 31 assist in 135 partite. Le qualità dello svizzero si sono intraviste: visione, geometrie e personalità nella gestione del pallone. Ma serve pazienza.