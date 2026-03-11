Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio, brutte notizie per Sarri in vista del Milan: a rischio forfait due titolari

LAZIO-MILAN

Lazio, brutte notizie per Sarri in vista del Milan: a rischio forfait due titolari

Verso Lazio-Milan, Sarri rischia di perdere due titolari: ecco di chi si tratta
Importanti novità in casa Lazio in vista del match di Serie A contro il Milan di Allegri. Sarri rischia di dover fare a meno di due titolari
Redazione

Piove sul bagnato in casa Lazio. Dopo l'infortunio alla spalla subito da Ivan Provedel, arrivano altre brutte notizie per Maurizio Sarri in vista del prossimo match di Serie A con il Milan, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45.

Lazio, Cataldi e Romagnoli a rischio forfait contro il Milan

—  

I biancocelesti sono usciti dall'Olimpico con i tre punti dopo la partita col Sassuolo ma rischiano di perdere due uomini fondamentali nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Il primo è il centrocampista Danilo Cataldi, uscito al 39' a causa di un indurimento al polpaccio, come svelato da Maurizio Sarri nel post gara.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, la ‘trappola psicologica’ di Allegri che fa indiavolare di brutto Furlani

Non solo, anche il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli (ex Milan) è uscito malconcio dal match con il Sassuolo di Fabio Grosso. Come scrive il 'Corriere dello Sport', il suo problema sarebbe legato al riacutizzarsi di un problema al polpaccio accusato nel match di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per entrambi i giocatori di Maurizio Sarri sono previste novità nelle prossime ore e si capirà se i due saranno in campo per sfidare il Milan di Massimiliano Allegri o meno.

Leggi anche
Lazio-Milan, arbitra Guida: precedenti positivi con i rossoneri ma resta il ricordo della Coppa...
Milan e Inter, cinque partite cruciali per lo Scudetto: come andranno a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA