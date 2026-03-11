Verso Lazio-Milan, Sarri rischia di perdere due titolari: ecco di chi si tratta

Non solo, anche il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli (ex Milan) è uscito malconcio dal match con il Sassuolo di Fabio Grosso. Come scrive il 'Corriere dello Sport', il suo problema sarebbe legato al riacutizzarsi di un problema al polpaccio accusato nel match di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per entrambi i giocatori di Maurizio Sarri sono previste novità nelle prossime ore e si capirà se i due saranno in campo per sfidare il Milan di Massimiliano Allegri o meno.