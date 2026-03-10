Arrivano brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Ivan Provedel dovrà operarsi: niente Milan per l'estremo difensore
Arrivano brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Ivan Provedel, portiere classe '94 dovrà saltare il big match contro il Milan, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45, a causa di un brutto infortunio. Il portiere biancoceleste, infatti, a seguito di un persistente dolore alla spalla riconducibile ad un precedente trauma avuto mentre giocava, è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali.
Lazio-Milan, salta Provedel
—
Gli esiti, arrivati nella giornata di ieri, hanno evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale con anche l'interessamento del cercine glenoideo. L'estremo difensore, perciò, sarà costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per risolvere la problematica.