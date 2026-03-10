Milan, Gimenez è tornato: “Ci vediamo in campo”. E già ritrova il gol | Video

Subito gol per la prima punta negli esercizi di tiro. Santiago Gimenez è tornato e scalda già i motori per essere al massimo e già in campo per Lazio-Milan. Con il ritorno del messicano Allegri ha finalmente l'attacco al completo con tantissime opzione. Ora l'allenatore del Milan può contare su Leao e Pulisic che restano i titolari, ma in panchina ha Nkunku che può agire anche come esterno, Fullkrug come prima punta 'boa' e Gimenez come prima punta più di movimento e di gioco con la squadra.