Milan, Gimenez è tornato: “Ci vediamo in campo”. E già ritrova il gol | Video

Santiago Gimenez è completamente recuperato dopo la lunga riabilitazione post operazione alla caviglia. Il messaggio dell'attaccante del Milan sui social
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Allegri continua a sorridere dopo la vittoria nel derby contro l'Inter: oggi Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi a Milanello con il gruppo e potrebbe già a essere a disposizione del Milan per la sfida contro la Lazio in programma domenica sera. Un'aggiunta importantissima per l'attacco rossonero che ritrova un giocatore molto preziosi (qui la nostra analisi in merito). Questo il messaggio sui social dell'attaccante rossonero.

Milan, Gimenez torna in campo e manda subito un segnale

"Felice di tornare con la squadra! Ci vediamo presto in campo". Anche il profilo del Milan ha pubblicato il video del ritorno a Milanello dell'attaccante messicano.

Subito gol per la prima punta negli esercizi di tiro. Santiago Gimenez è tornato e scalda già i motori per essere al massimo e già in campo per Lazio-Milan. Con il ritorno del messicano Allegri ha finalmente l'attacco al completo con tantissime opzione. Ora l'allenatore del Milan può contare su Leao e Pulisic che restano i titolari, ma in panchina ha Nkunku che può agire anche come esterno, Fullkrug come prima punta 'boa' e Gimenez come prima punta più di movimento e di gioco con la squadra.

