Milan, verso il derby, iniziato il percorso di riatletizzazione di Gimenez

Le ultime novità in vista del derby di questa domenica tra il Milan e l'Inter. Anche Gimenez ha iniziato il suo percorso. I dettagli

Ultime novità per quanto riguarda il derby Milan-Inter di domenica sera. Le riporta il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport . Test tra domani e dopodomani per verificare la possibilità di scendere in campo per Davide Bartesaghi. In caso di forfait pronto Estupinan. Quasi nessun dubbio di formazione oltre al terzino sinistro: difesa con De Winter, Pavlovic e Tomori. A centrocampo pronti Fofana, Modric e Rabiot, mentre in attacco spazio ancora alla coppia formata da Leao e Pulisic.

Oggi si sarebbe rivisto Gimenez in palestra: l'attaccante messicano avrebbe iniziato l'iter riabilitativo e il percorso di riatletizzazione. Era presente a Milanello anche Ruben Loftus-Cheek, anche per lui inizia la fase di riabilitazione. Per il messicano vedremo se ci saranno possibilità verso il derby, difficile visto che è stato operato a fine dicembre. Per quanto riguarda l'inglese, invece, dovrebbe stare lontano dal campo per almeno altre 7 settimane dopo lo scontro in Milan-Parma con Corvi.