Inter, novità verso il derby: ecco come stanno Bonny e Lautaro

Per Lautaro Martinez non ci sono mai stati reali margini di recupero per il derby. L'attaccante argentino continua a seguire il suo programma di lavoro per recuperare dal risentimento al soleo, la data del suo rientro è fissata per il 22 marzo, in occasione della trasferta contro la Fiorentina. Il capitano nerazzurro farà di tutto anche per non perdere la Finalissima tra Argentina e Spagna, in calendario il 27 marzo in Qatar.