Inter, novità verso il derby: ecco come stanno Bonny e Lautaro

Verso il derby, novità in casa Inter: le condizioni di Bonny e Lautaro

A quattro giorni dal derby contro il Milan, arrivano novità importanti sulle condizioni degli infortunati in casa Inter: ecco come stanno Bonny e Lautaro Martinez
Archiviata la gara contro il Como, da oggi in casa Inter si inizierà a pensare al derby. Può sorridere Christian Chivu, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', cresce la speranza di recuperare Bonny per la stracittadina contro il Milan. Diversa, invece, la situazione di Lautaro Martinez, ancora alle prese con il problema al soleo della gamba sinistra.

Inter, le condizioni di Bonny e Lautaro

Bonny era uscito anzitempo nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa per un affaticamento muscolare, non si tratta di un vero e proprio infortunio, ma di un semplice sovraccarico. Si attende di capire se l'ex Parma comincerà ad accelerare già nella giornata di oggi, oppure se attenderà domani, quando l'intera truppa nerazzurra tornerà ad allenarsi a pieno regime. L'ottimismo non manca, ma occorrono ulteriori verifiche: in base alle risposte, Chivu deciderà se convocare l'attaccante francese.

Per Lautaro Martinez non ci sono mai stati reali margini di recupero per il derby. L'attaccante argentino continua a seguire il suo programma di lavoro per recuperare dal risentimento al soleo, la data del suo rientro è fissata per il 22 marzo, in occasione della trasferta contro la Fiorentina. Il capitano nerazzurro farà di tutto anche per non perdere la Finalissima tra Argentina e Spagna, in calendario il 27 marzo in Qatar.

