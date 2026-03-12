Allo stesso tempo, il Milan è stato eccezionale nelle partitissime, ma ha perso punti contro le cosiddette piccole e da qui alla fine non credo possa fare percorso netto. Quindi, a meno non si stravolga l'intera stagione in poco più di due mesi, non vedo molti margini per una rimonta. C'è, però, il fattore psicologico: se l'Inter dovesse perdere punti anche sabato contro l'Atalanta, allora le cose si potrebbero inaspettatamente complicare per Chivu, sempre che il Milan ne approfitti contro la Lazio."

Sull'Inter: "Bisogna poi tenere in conto che il tecnico romeno recupe rerà pedine importanti. A me piacciono Bonny e Pio Esposito, sono giovani con talento e un bell'avvenire, ma allo stato attuale c'è ancora un gap evidente con Thuram e Lautaro. Ecco, io penso che con il ritorno della coppia titolare, l'Inter possa ritrovare il ritmo giusto. Senza dimenticare poi anche gli altri grandi assenti, Calhanoglu e Dumfries, che daranno una grande mano."