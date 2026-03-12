Pianeta Milan
Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto?  La risposta di Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport
Il Milan riuscirà ad aprire nuovamente la Lotta scudetto?  A questa domanda ha voluto rispondere Massimo Mauro ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport.  Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sul Milan e lo scudetto: "La storia del campionato ci dice che è molto improbabile l'Inter perda sette punti nelle ultime dieci giornate. Perché?I nerazzurri avranno sofferto nei big match, ma sono stati una macchina quasi perfetta nel resto del torneo.

Allo stesso tempo, il Milan è stato eccezionale nelle partitissime, ma ha perso punti contro le cosiddette piccole e da qui alla fine non credo possa fare percorso netto. Quindi, a meno non si stravolga l'intera stagione in poco più di due mesi, non vedo molti margini per una rimonta. C'è, però, il fattore psicologico: se l'Inter dovesse perdere punti anche sabato contro l'Atalanta, allora le cose si potrebbero inaspettatamente complicare per Chivu, sempre che il Milan ne approfitti contro la Lazio."

Sull'Inter: "Bisogna poi tenere in conto che il tecnico romeno recupe rerà pedine importanti. A me piacciono Bonny e Pio Esposito, sono giovani con talento e un bell'avvenire, ma allo stato attuale c'è ancora un gap evidente con Thuram e Lautaro. Ecco, io penso che con il ritorno della coppia titolare, l'Inter possa ritrovare il ritmo giusto. Senza dimenticare poi anche gli altri grandi assenti, Calhanoglu e Dumfries, che daranno una grande mano."

