Sui due gol: "Il primo gol è stato il più difficile. Una palla dall'esterno era difficile, ma ci ho creduto. Avevo la porta libera, dovevo spingerla in porta".

Sul Milan Futuro: "Un percorso importante, anche per gestire la pressione degli stadi. L'anno scorso è stato meno bello, ma è così che si lavora e si migliora".

Sull'abbraccio con Corradi sul primo gol: "C'è il rammarico perché i miei gol non sono serviti per i tre punti. Corradi mi ha chiesto 'quando me lo fai il gol?' ci siamo abbracciati per quello".