Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Emiliano Guadagnoli 

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Diventi il più giovane difensore nella storia rossonera ad avere segnato da Maldini? "Non lo sapevo. Mi fa piacere della doppietta. Il merito è del mister e dei compagni che mi danno tanta fiducia".

Sui due gol: "Il primo gol è stato il più difficile. Una palla dall'esterno era difficile, ma ci ho creduto. Avevo la porta libera, dovevo spingerla in porta".

Sul Milan Futuro: "Un percorso importante, anche per gestire la pressione degli stadi. L'anno scorso è stato meno bello, ma è così che si lavora e si migliora".

Sull'abbraccio con Corradi sul primo gol: "C'è il rammarico perché i miei gol non sono serviti per i tre punti. Corradi mi ha chiesto 'quando me lo fai il gol?' ci siamo abbracciati per quello".

