Massimiliano Allegri , allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Sassuolo , partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Sassuolo 2-2, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla gara: "Partita strana, dopo il 2-1 abbiamo avuto la possibilità del 3-1. Poi abbiamo preso un gol a difesa schierata dove potevamo fare meglio. Ma abbiamo giocato una buona partita, continuiamo nel nostro percorso".