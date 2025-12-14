Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri nel post-partita di Milan-Sassuolo: “Ecco cosa non ha funzionato bene dietro”

MILAN-SASSUOLO

Allegri nel post-partita di Milan-Sassuolo: “Ecco cosa non ha funzionato bene dietro”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Sassuolo 2-2, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla gara: "Partita strana, dopo il 2-1 abbiamo avuto la possibilità del 3-1. Poi abbiamo preso un gol a difesa schierata dove potevamo fare meglio. Ma abbiamo giocato una buona partita, continuiamo nel nostro percorso".

LEGGI ANCHE

Su Davide Bartesaghi e la sua doppietta: "Due bellissimi gol dopo due bellissimi inserimenti. Peccato, perché potevamo difendere meglio in alcune situazioni e vincere".

Sulla bravura di Bartesaghi negli inserimenti: "Bravo soprattutto a chiudere l'azione dalla parte opposta, è stato molto bravo a giocare nell'ampiezza. Peccato, ci tenevamo a vincere questa partita e continuare a vincere in casa. Ma sapevamo che non sarebbe stato facile".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sull'uscita di Matteo Gabbia coincisa con il ritorno del Sassuolo: "Indipendentemente dall'uscita di Gabbia, a difesa schierata, dove loro giocavano palla su Andrea Pinamonti, dovevamo chiudere bene quelle traiettorie e seguire meglio gli inserimenti, ma non l'abbiamo fatto bene" .

Leggi anche
Bartesaghi, due gol in Milan-Sassuolo: “Felicissimo, un sogno diventato realtà. Ma...
“Quando me lo fai il gol?”, Bartesaghi svela il retroscena con Corradi. E sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA