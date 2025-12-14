Su Davide Bartesaghi e la sua doppietta: "Due bellissimi gol dopo due bellissimi inserimenti. Peccato, perché potevamo difendere meglio in alcune situazioni e vincere".
Sulla bravura di Bartesaghi negli inserimenti: "Bravo soprattutto a chiudere l'azione dalla parte opposta, è stato molto bravo a giocare nell'ampiezza. Peccato, ci tenevamo a vincere questa partita e continuare a vincere in casa. Ma sapevamo che non sarebbe stato facile".
Sull'uscita di Matteo Gabbia coincisa con il ritorno del Sassuolo: "Indipendentemente dall'uscita di Gabbia, a difesa schierata, dove loro giocavano palla su Andrea Pinamonti, dovevamo chiudere bene quelle traiettorie e seguire meglio gli inserimenti, ma non l'abbiamo fatto bene" .
