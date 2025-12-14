Pianeta Milan
MILAN-SASSUOLO

Bartesaghi, due gol in Milan-Sassuolo: “Felicissimo, un sogno diventato realtà. Ma c’è rammarico”

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Sassuolo 2-2, così Bartesaghi nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla sua doppietta: "A livello personale sono molto contento: doppietta con il primo gol in Serie A. Ma c'è rammarico perché non sono bastati a portare i tre punti a casa".

Sui gol e se li aveva sognati così: "Sognare è gratis, perché non farlo? Sono arrivati oggi, sono molto felice. Sono andato ad esultare con tifosi e staff".

Sulla dedica per i gol: "Dedico i miei gol a mister Bernardo Corradi, che conoscevo già dai tempi della Nazionale, a compagni e staff. Poi a tutti i miei amici che oggi erano qui in tribuna".

Sulla doppietta fatta davanti al suo pubblico: "Onorato di aver fatto questa doppietta, sono felice: quando 'San Siro' ha detto il mio nome mi sono venuti i brividi. Sensazione unica, non so come spiegarla".

Sui gol segnati davanti ad una leggenda come Franco Baresi: "Sono felicissimo, il sogno è diventato realtà. Non so chi c'era in tribuna, indipendentemente da chi c'era, sono molto felice".

