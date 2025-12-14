Pianeta Milan
MILAN-SASSUOLO

Allegri dopo Milan-Sassuolo: “Sembrano due punti buttati, invece sarà un pari …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Emiliano Guadagnoli
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle difficoltà contro le piccole: "Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo attaccato bene una difesa schierata. Sui gol subiti potevano essere più svegli, ma abbiamo fatto una buona partita".

Mancava un cambio in attacco? "I ragazzi hanno fatto una buona partita. Dopo le partite di oggi saremo comunque sicuramente terzi. L'obiettivo resta la Champions, ma dobbiamo limitare i gol subiti. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare".

Sul cambio di Pulisic e il pensiero alla Supercoppa: "Pulisic è rientrato a Torino dopo la febbre. Ha giocato 70 minuti buoni, c'era bisogno di un altro centrocampista e Loftus-Cheek teneva palla in avanti. Il secondo gol di Laurentié è stato troppo facile, così non possono entrare.

Su Nkunku: "Oggi ha fatto una buona partita così come a Torino. A Torino è stato determinante sui gol così come oggi nel secondo gol. Ha fatto una bella giocata alla fine, è stato molto bravo. Non è che un pareggio cambia le dinamiche della squadra. Sappiamo le caratteristiche di tutta la rosa, non è che uno è più bravo e uno meno bravo. Un pareggio non cambia le dinamiche di questa squadra. Stiamo facendo buone cose, non possiamo sempre vincere. Oggi abbiamo rischiato di perdere, invece abbiamo portato a casa un pari. Sembrano due punti buttati, ma sarà utile".

Sull'infortunio di Gabbia: "Gabbia vediamo domani. De Winter e Odogu sono pronti per giocare".

