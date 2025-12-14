Sul cambio di Pulisic e il pensiero alla Supercoppa : "Pulisic è rientrato a Torino dopo la febbre. Ha giocato 70 minuti buoni, c'era bisogno di un altro centrocampista e Loftus-Cheek teneva palla in avanti. Il secondo gol di Laurentié è stato troppo facile, così non possono entrare.

Su Nkunku: "Oggi ha fatto una buona partita così come a Torino. A Torino è stato determinante sui gol così come oggi nel secondo gol. Ha fatto una bella giocata alla fine, è stato molto bravo. Non è che un pareggio cambia le dinamiche della squadra. Sappiamo le caratteristiche di tutta la rosa, non è che uno è più bravo e uno meno bravo. Un pareggio non cambia le dinamiche di questa squadra. Stiamo facendo buone cose, non possiamo sempre vincere. Oggi abbiamo rischiato di perdere, invece abbiamo portato a casa un pari. Sembrano due punti buttati, ma sarà utile".