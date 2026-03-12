Moretto: 'Rinnovo di Tomori? Mancano dei passaggi, ma resta l'ottimismo'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto sul rinnovo di Tomori: “Mancano dei passaggi, ma resta l’ottimismo”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato del rinnovo di Tomori al Milan nel suo ultimo video su YouTube. Ecco le sue parole
Nell'ultimo video YouTube sul canale di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori, in scadenza nel 2027. Ecco, quindi, le sue parole.

"Parliamo del rinnovo di Tomori, un Tomori che ha un contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi per il suo rinnovo procedono e vanno avanti da diverso tempo. Sono iniziate addirittura a fine agosto, inizio settembre. Vi ricordo che Tomori si trova benissimo a Milano e al Milan e la volontà di Tomori è quella di continuare al Milan".

Matteo Moretto ha poi aggiunto: "Il Milan lo vuole rinnovare e le trattative stanno andando avanti da diverso tempo e sono ben impostate. Non è una trattativa vicina alla chiusura perché mancano ancora dei passaggi, ci sono ancora degli incontri da fare per procedere poi definitivamente alle firme. Ma ad oggi resta l'ottimismo, resta la volontà da parte del Milan di rinnovare Tomori e viceversa da parte di Tomori di restare in rossonero".

