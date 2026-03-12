Moretto: 'Rinnovo di Tomori? Mancano dei passaggi, ma resta l'ottimismo'

Matteo Moretto ha poi aggiunto: "Il Milan lo vuole rinnovare e le trattative stanno andando avanti da diverso tempo e sono ben impostate. Non è una trattativa vicina alla chiusura perché mancano ancora dei passaggi, ci sono ancora degli incontri da fare per procedere poi definitivamente alle firme. Ma ad oggi resta l'ottimismo, resta la volontà da parte del Milan di rinnovare Tomori e viceversa da parte di Tomori di restare in rossonero".