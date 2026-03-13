Lazio-Milan, Mario Gila resta un obiettivo di mercato dei rossoneri e sarà osservato speciale. Ecco costo, numeri e stipendio del difensore biancoceleste

Il Milan si appresta a tornare in campo: dopo la vittoria fondamentale nel derby per tenere vive le speranze Scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta un'altra sfida cruciale. Domenica sera ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri contro la quale il Milan ha faticato nel girone d'andata strappando tre punti grazie al gol di Leao e al miracolo di Maignan sul colpo di testa di Gila dopo pochi minuti del primo tempo.

Milan, numeri, costo e stipendio di Gila

Proprio il difensore biancoceleste è uno dei giocatori che sarà sotto i riflettori dei tifosi e della dirigenza rossonera. Gila infatti potrebbe essere uno dei colpi del calciomercato estivo in cui il Milan deve rinforzare e allungare la rosa in vista della partecipazione alla Champions League (qualificazione ancora da conquistare). Servirà quasi certamente un difensore e Gila potrebbe fare al caso del Milan: contratto in scadenza nel 2027 che potrebbe facilitare la trattativa, conoscenza del campionato italiano e gradimento del DS rossonero Tare che lo ha portato in Italia e alla Lazio.