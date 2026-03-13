LEGGI ANCHE: Reijnders da trionfatore contro il Real Madrid a delusione: quanto cambia in un anno>>>
Secondo il sito transfermarkt il valore di mercato di Gila si aggira sui 30 milioni, ma potrebbe costare molto meno proprio perché la Lazio rischia di perderlo a zero a giugno 2027. 25 presenze in campionato in questa stagione ed è il titolare indiscusso della difesa biancoceleste con Romagnoli da un po' di stagioni ormai. L'esperienza in campionato parla per lui. Lo stipendio? Secondo Calcio e Finanza Gila guadagna 500 mila euro a stagione. Molti meno di quanti ne prenderà con il nuovo contratto che sia alla Lazio, al Milan o in qualsiasi squadra.
