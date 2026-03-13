Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Milan, occhi puntati su Gila: occasione d’oro sul calciomercato. E lo stipendio sorride ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, occhi puntati su Gila: occasione d’oro sul calciomercato. E lo stipendio sorride ai rossoneri

Milan, occhi puntati su Gila: occasione d'oro sul calciomercato. E lo stipendio sorride ai rossoneri
Lazio-Milan, Mario Gila resta un obiettivo di mercato dei rossoneri e sarà osservato speciale. Ecco costo, numeri e stipendio del difensore biancoceleste
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si appresta a tornare in campo: dopo la vittoria fondamentale nel derby per tenere vive le speranze Scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta un'altra sfida cruciale. Domenica sera ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri contro la quale il Milan ha faticato nel girone d'andata strappando tre punti grazie al gol di Leao e al miracolo di Maignan sul colpo di testa di Gila dopo pochi minuti del primo tempo.

Milan, numeri, costo e stipendio di Gila

—  

Proprio il difensore biancoceleste è uno dei giocatori che sarà sotto i riflettori dei tifosi e della dirigenza rossonera. Gila infatti potrebbe essere uno dei colpi del calciomercato estivo in cui il Milan deve rinforzare e allungare la rosa in vista della partecipazione alla Champions League (qualificazione ancora da conquistare). Servirà quasi certamente un difensore e Gila potrebbe fare al caso del Milan: contratto in scadenza nel 2027 che potrebbe facilitare la trattativa, conoscenza del campionato italiano e gradimento del DS rossonero Tare che lo ha portato in Italia e alla Lazio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Reijnders da trionfatore contro il Real Madrid a delusione: quanto cambia in un anno>>>

Secondo il sito transfermarkt il valore di mercato di Gila si aggira sui 30 milioni, ma potrebbe costare molto meno proprio perché la Lazio rischia di perderlo a zero a giugno 2027. 25 presenze in campionato in questa stagione ed è il titolare indiscusso della difesa biancoceleste con Romagnoli da un po' di stagioni ormai. L'esperienza in campionato parla per lui. Lo stipendio? Secondo Calcio e Finanza Gila guadagna 500 mila euro a stagione. Molti meno di quanti ne prenderà con il nuovo contratto che sia alla Lazio, al Milan o in qualsiasi squadra.

Leggi anche
Milan, Kim piace ad Allegri, ma resta il nodo stipendio: ecco quanto percepisce
Milan, McKennie perfetto per Allegri: a zero è un’occasione da prendere al volo

© RIPRODUZIONE RISERVATA