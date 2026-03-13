Secondo la rosea il costo del difensore sudcoreano potrebbe essere di circa 30 milioni di euro. In stagione con i tedeschi ha collezionato 17 presenze in Bundesliga e 6 in Champions League, ma non è un titolare della squadra di Kompany visto che in difesa può contare su Upamecano e Tah. Per questo Kim potrebbe lasciare i tedeschi in estate alla ricerca di più spazio. Quello che potrebbe ostacolare l'operazione per il Milan resta l'ingaggio: 6,4 milioni netti (fonte Calcio e Finanza). Una cifra alta per il tetto dei rossoneri dove i più pagati sono Leao e Maignan che si 'fermano' a 5 milioni netti più bonus.