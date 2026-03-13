Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Milan, Kim piace ad Allegri, ma resta il nodo stipendio: ecco quanto percepisce

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Kim piace ad Allegri, ma resta il nodo stipendio: ecco quanto percepisce

Milan, Kim piace ad Allegri, ma resta il nodo stipendio: ecco quanto percepisce
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare anche a Kim in vista dell'estate. Per firmare il difensore resta il nodo stipendio. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oltre al possibile colpo in attacco, il Milan in estate dovrebbe anche rinforzare la difesa con un profilo esperto che possa aiutare i rossoneri specialmente in Champions League (se il Diavolo dovesse centrare la qualificazione). In queste settimane si rincorrono i nomi e i possibili obiettivi dei rossoneri. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' nel mirino ci potrebbe essere sempre Kim Min-Jae del Bayern Monaco, che sarebbe molto apprezzato da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, ecco lo stipendio di Kim

—  

LEGGI ANCHE: Adani torna ad attaccare Allegri, ma quella vista in Champions League è evoluzione o involuzione?>>>

LEGGI ANCHE

Secondo la rosea il costo del difensore sudcoreano potrebbe essere di circa 30 milioni di euro. In stagione con i tedeschi ha collezionato 17 presenze in Bundesliga e 6 in Champions League, ma non è un titolare della squadra di Kompany visto che in difesa può contare su Upamecano e Tah. Per questo Kim potrebbe lasciare i tedeschi in estate alla ricerca di più spazio. Quello che potrebbe ostacolare l'operazione per il Milan resta l'ingaggio: 6,4 milioni netti (fonte Calcio e Finanza). Una cifra alta per il tetto dei rossoneri dove i più pagati sono Leao e Maignan che si 'fermano' a 5 milioni netti più bonus.

Leggi anche
Milan, McKennie perfetto per Allegri: a zero è un’occasione da prendere al volo
Milan, Karetsas talento nel mirino: alcuni numeri impressionano. L’analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA