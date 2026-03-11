Pianeta Milan
Calciomercato, in difesa Tare vuole Gila: perché non è arrivato a gennaio e quanto vuole pagarlo il Milan

Mario Gila, classe 2000, è nel mirino del Milan per il calciomercato estivo: possibile rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. C'erano già stati dei contatti per gennaio, poi, però, non se n'è fatto più nulla. Tutto in questo articolo
Il Milan cerca (almeno) un difensore centrale per la prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tra i profili tenuti sotto osservazione dal direttore sportivo del Diavolo, Igli Tare, c'è anche quello di Mario Gila, di proprietà della Lazio, prossimo avversario dei rossoneri in campionato.

Calciomercato Milan, Gila non rinnova e si avvicina

Gila, spagnolo classe 2000, è rimasto nel mirino dei rossoneri in realtà per tutta la stagione. A gennaio, durante il calciomercato invernale, il Milan aveva avuto dei dialoghi con il suo procuratore per valutare la possibilità di un trasferimento dell'ex canterano del Real Madrid alla corte di Massimiliano Allegri.

Il Milan, però, ha commentato il 'CorSport', non ha voluto fare un'offerta, decidendo di rimandare tutto al calciomercato estivo 2026. Motivo? Perché così la Lazio, vista la scadenza ravvicinata del contratto di Gila (30 giugno 2027) e la volontà di non rinnovarlo, dovrà giocoforza chiedere una cifra più bassa. Anche perché la stagione dei biancocelesti di Maurizio Sarri non è che sia stata il top.

Il Diavolo punta a prendere Gila per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con una percentuale molto elevata (50%) che andrà al Real Madrid come da accordi pregressi. Fu proprio Tare, nel 2022, a portare Gila nella Capitale dalla Spagna e, ora, il dirigente albanese potrebbe ritrovare il suo pupillo anche in rossonero.

