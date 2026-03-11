Il Milan, però, ha commentato il 'CorSport', non ha voluto fare un'offerta, decidendo di rimandare tutto al calciomercato estivo 2026. Motivo? Perché così la Lazio, vista la scadenza ravvicinata del contratto di Gila (30 giugno 2027) e la volontà di non rinnovarlo, dovrà giocoforza chiedere una cifra più bassa. Anche perché la stagione dei biancocelesti di Maurizio Sarri non è che sia stata il top.
Il Diavolo punta a prendere Gila per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con una percentuale molto elevata (50%) che andrà al Real Madrid come da accordi pregressi. Fu proprio Tare, nel 2022, a portare Gila nella Capitale dalla Spagna e, ora, il dirigente albanese potrebbe ritrovare il suo pupillo anche in rossonero.
