Secondo la 'rosea', uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri è quello di Kim Min-Jae. Classe 1996, il difensore sudcoreano fu protagonista a Napoli, nella stagione 2022-2023, nell'anno dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti. Ora è da tre stagioni in forza al Bayern Monaco. Contratto in scadenza con il club di Säbener Straße il 30 giugno 2028, Kim può costare intorno ai 30 milioni di euro. In Baviera ha fatto fatica: 105 presenze finora con 5 gol al suo attivo.
Alternative possibili? Per il quotidiano sportivo nazionale, il nome di Mario Gila - classe 2000, spagnolo della Lazio - resta una pista valida per i rossoneri qualora l'assalto a Kim non dovesse andare a buon fine.
