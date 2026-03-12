Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Kim tra i più apprezzati di Allegri per la difesa: ecco quanto costa

Calciomercato Milan, un difensore top per Allegri: Kim in pole position. Ecco perché
Kim Min-Jae, classe 1996, difensore sudcoreano del Bayern Monaco, ex del Napoli di Luciano Spalletti nella stagione 2022-2023, potrebbe arrivare al Milan nel calciomercato estivo. Piace molto a Massimiliano Allegri. Le ultime news
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, ha sottolineato come Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, abbia chiesto a Giorgio Furlani, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, almeno un titolare forte per reparto per la stagione 2026-2027 in occasione di un pranzo avvenuto due giorni fa a Milanello.

Calciomercato Milan, l'ex Napoli Kim per la difesa?

Per la difesa Allegri, che avrebbe ricevuto rassicurazioni da Furlani sulle richieste, vuole un giocatore che già conosca il campionato di Serie A e che faccia della fisicità uno dei suoi punti di forza. Un elemento con queste caratteristiche, insomma, da aggiungere a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter, i componenti della difesa meno battuta dell'intera Serie A (solo 20 reti incassate).

Secondo la 'rosea', uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri è quello di Kim Min-Jae. Classe 1996, il difensore sudcoreano fu protagonista a Napoli, nella stagione 2022-2023, nell'anno dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti. Ora è da tre stagioni in forza al Bayern Monaco. Contratto in scadenza con il club di Säbener Straße il 30 giugno 2028, Kim può costare intorno ai 30 milioni di euro. In Baviera ha fatto fatica: 105 presenze finora con 5 gol al suo attivo.

Alternative possibili? Per il quotidiano sportivo nazionale, il nome di Mario Gila - classe 2000, spagnolo della Lazio - resta una pista valida per i rossoneri qualora l'assalto a Kim non dovesse andare a buon fine.

