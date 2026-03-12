'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato , ha sottolineato come Massimiliano Allegri , allenatore dei rossoneri, abbia chiesto a Giorgio Furlani , amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, almeno un titolare forte per reparto per la stagione 2026-2027 in occasione di un pranzo avvenuto due giorni fa a Milanello .

Calciomercato Milan, l'ex Napoli Kim per la difesa?

Per la difesa Allegri, che avrebbe ricevuto rassicurazioni da Furlani sulle richieste, vuole un giocatore che già conosca il campionato di Serie A e che faccia della fisicità uno dei suoi punti di forza. Un elemento con queste caratteristiche, insomma, da aggiungere a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter, i componenti della difesa meno battuta dell'intera Serie A (solo 20 reti incassate).