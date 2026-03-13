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Fofana: “Mi sento più milanista. Lazio? Abbiamo voglia di far bene e portare tre punti a casa”

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Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, è stato intervistato dai microfoni di MilanTV: dal derby al...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, sta vivendo un vero e proprio momento di forma entusiasmante. Intervistato dai microfoni di MilanTV, il francese ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su tematiche diverse: dal derby vinto contro l'Inter alla gara con la Lazio di domenica. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Fofana!

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Momento positivo per Youssouf Fofana, sempre più importante nelle dinamiche di squadra del Milan di Max Allegri. Il centrocampista francese ha parlato ai canali ufficiali del Club; queste le sue dichiarazioni:

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In due anni al Milan hai già giocato diversi derby… “Era il settimo derby contro l’Inter, partita dopo partita mi sento un po’ più milanista”.

Le sue qualità: “Sono un giocatore che negli ultimi 25-30 metri mi piace prendermi il rischio, rischi che non troviamo spesso in Serie A. A volte sono passaggi sbagliati, a volte invece il passaggio va a buon fine”.

Il suo ruolo e quello che gli chiede Allegri: “Non è un ruolo facile quello di stare tra le linee, avere la velocità, fare il controllo giusto, fare il passaggio giusto per gli attaccanti, guardare prima gli altri…. Non è facile, ma sto ancora imparando. Mese dopo mese devo dire che ho fatto veramente un passo in avanti”.

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La Lazio ed il finale di stagione: “Abbiamo voglia di fare bene, dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra stagione. Dovremo fare le cose giuste e bene per portare i tre punti a casa

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