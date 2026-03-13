Ex Milan, Caldara rivela il suo rammarico più grande in rossonero

Ospite a 'Sportitalia', l'ex difensore del Milan e dell'Atalanta Mattia Caldara è tornato a parlare del suo ritiro dal calcio giocato. In particolare, il centrale si è espresso sui suoi infortuni ai tempi del Milan che non gli hanno permesso di esprimere il suo valore. Ecco, di seguito, le sue parole.

Caldara e il suo rammarico più grande

"Era il momento più importante per me, dovevo dimostrare di sapermi imporre anche lontano da Bergamo. Il mio rammarico più grande è stato quello, cioè dimostrare che potevo essere un ottimo giocatore anche al Milan. Non essere riuscito a fare questo è un rimpianto che ho ancora adesso. Ho avuto due infortuni di fila molto gravi e penso che dopo il secondo soprattutto sia stato molto più difficile recuperare sia mentalmente che fisicamente. Mi sentivo diverso. Mentalmente pensavo di fare una cosa e il fisico non rispondeva. Quando inizi a sentire quei dolori interiori che non ti fanno fare quello che tu vorresti vivi tutto in maniera diversa e quasi non apprezzi più il fatto di poter essere libero e di poter fare quello che vuoi".