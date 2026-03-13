Ex Milan, Caldara rivela il suo rammarico più grande in rossonero

Il salto di Lecce come errore da cui imparare: Milan, la scelta su Camarda deve essere quella giusta
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Caldara ha poi continuato: "La più grande paura era non di riuscire più ad essere quello che ero e così è stato. Ma non voglio essere troppo malinconico, mi voglio riprendere un po' di quello che mi è stato tolto nella mia seconda vita che spero di iniziare il prima possibile. Non intendo fermarmi e nemmeno aspettare troppo perché il calcio per me è stato tutto e sarà tutto. Voglio continuare nel mondo del calcio e spero di diventare un allenatore. Ho finito presto così potrò iniziare presto a fare un altro mestiere".
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