De Luca; 'Non credo che il campionato si sia riaperto. Dipenderà dall'Inter'

Il salto di Lecce come errore da cui imparare: Milan, la scelta su Camarda deve essere quella giusta
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Poi sull'Atalanta, prossima avversaria dell'Inter capolista: "Un test di certo non facile, anche se la Champions League ci restituisce la Dea sotto una luce diversa. Martedì c'è stata un'intensità e un'efficacia di categorie differenti. L'intensità con cui il Bayern è sceso in campo è stata uno shock. Comunque questo non cancella il fatto che tutti ci siamo spesi in elogi su Palladino per aver risollevato la stagione dell'Atalanta. La squadra paga lo scotto di non aver scelto lui sin dall'inizio".
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