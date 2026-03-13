De Luca; 'Non credo che il campionato si sia riaperto. Dipenderà dall'Inter'

Ospite in diretta su 'TMW Radio', il giornalista Massimo De Luca si è espresso in merito alla lotta Scudetto tra Milan e Inter. Ecco le sue parole

Il giornalista e conduttore radiofonico Massimo De Luca, nel pomeriggio di oggi, è stato ospite di 'TMW Radio' per commentare i principali temi del calcio italiano. In particolare, De Luca si è soffermato sul tema Scudetto e ha espresso la sua opinione sulla possibile riapertura del campionato dopo la vittoria del Milan nel derby. Ecco, di seguito, le sue parole.