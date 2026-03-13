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Scudetto, De Luca: “Campionato riaperto? Non credo. Molto dipenderà però dalla reazione dell’Inter”

De Luca; 'Non credo che il campionato si sia riaperto. Dipenderà dall'Inter'
Ospite in diretta su 'TMW Radio', il giornalista Massimo De Luca si è espresso in merito alla lotta Scudetto tra Milan e Inter. Ecco le sue parole
Redazione

Il giornalista e conduttore radiofonico Massimo De Luca, nel pomeriggio di oggi, è stato ospite di 'TMW Radio' per commentare i principali temi del calcio italiano. In particolare, De Luca si è soffermato sul tema Scudetto e ha espresso la sua opinione sulla possibile riapertura del campionato dopo la vittoria del Milan nel derby. Ecco, di seguito, le sue parole.

Il campionato si è riaperto dopo la vittoria del Milan nel derby? "Non credo si sia veramente riaperto e anche quel volpacchione di Allegri credo che la pensi allo stesso modo. Molto comunque dipenderà dalla reazione dell'Inter, che nel prossimo turno affronterà l'Atalanta".

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Poi sull'Atalanta, prossima avversaria dell'Inter capolista: "Un test di certo non facile, anche se la Champions League ci restituisce la Dea sotto una luce diversa. Martedì c'è stata un'intensità e un'efficacia di categorie differenti. L'intensità con cui il Bayern è sceso in campo è stata uno shock. Comunque questo non cancella il fatto che tutti ci siamo spesi in elogi su Palladino per aver risollevato la stagione dell'Atalanta. La squadra paga lo scotto di non aver scelto lui sin dall'inizio".

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