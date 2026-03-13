Milan, senti Maignan: 'Allegri è un top per la gestione dello spogliatoio'

"Allegri? È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo. Quando ci sono cambi è sempre diverso. Avevo voglia di rivincita rispetto lo scorso anno. Lo penso ancora. A volte puoi arrivare a una partita addormentato, ma basta sentire lo stadio e tutto cambia nella tua testa e vai. Basta ascoltare il mister parlare e non puoi più dormire. E' tutta adrenalina, sei carico, il mister ti carica, vedi i tifosi o i tifosi avversari che ti fischiano. Hai lavorato tutta la tua vita per essere qua. Hai l'adrenalina di dire datemi la palla e vado. Il portiere è l'allenatore del campo, vedi tutti. Puoi aiutare i compagni perché hai tempo di vedere le azioni. Ogni giorno devi crescere, non puoi dire oggi arrivo e paro".