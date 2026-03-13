Milan, senti Maignan: 'Allegri è un top per la gestione dello spogliatoio'

Pianeta Milan
Maignan su Allegri: “È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento in campo”

Oggi il canale YouTube del Milan ha pubblicato ‘Mike Maignan: Beyond the Magic‘, un documentario dedicato al portiere francese rossonero. Nel video, l’estremo difensore del Diavolo si racconta, soffermandosi su diversi temi...
Oggi il canale YouTube del Milan ha pubblicato 'Mike Maignan: Beyond the Magic', un documentario dedicato al portiere francese rossonero. Nel video, l'estremo difensore del Diavolo si racconta, soffermandosi su diversi temi legati alla sua mentalità e alla sua esperienza con la maglia del Diavolo.

Maignan sull'arrivo di Allegri e il confronto con la scorsa stagione

Nella chiacchierata non poteva mancare un commento su Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina rossonera dopo diversi anni. Con lui è tornato anche un Milan al top, con voglia di rivalsa dopo la negativa stagione passata. Di seguito le parole di 'Magic' Mike.

"Allegri? È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo. Quando ci sono cambi è sempre diverso. Avevo voglia di rivincita rispetto lo scorso anno. Lo penso ancora. A volte puoi arrivare a una partita addormentato, ma basta sentire lo stadio e tutto cambia nella tua testa e vai. Basta ascoltare il mister parlare e non puoi più dormire. E' tutta adrenalina, sei carico, il mister ti carica, vedi i tifosi o i tifosi avversari che ti fischiano. Hai lavorato tutta la tua vita per essere qua. Hai l'adrenalina di dire datemi la palla e vado. Il portiere è l'allenatore del campo, vedi tutti. Puoi aiutare i compagni perché hai tempo di vedere le azioni. Ogni giorno devi crescere, non puoi dire oggi arrivo e paro".

