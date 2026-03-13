Pianeta Milan
Galli avvisa il Milan: “Contro la Lazio partita difficile. Il campionato riserverà sorprese”

L'ex difensore rossonero Filippo Galli parla così della sfida di domenica tra Lazio e Milan all'Olimpico. Ecco le sue parole sulla sfida
Emiliano Guadagnoli
"E' una partita difficile, la Lazio è sempre una squadra ostica da affrontare. Sarri è molto bravo a fare calcio e a irretire l'avversario. La Lazio ha avuto tante difficoltà, quest'anno, un po' per la situazione legata al club, alla tifoseria e ad altro, però domenica saranno presenti all'Olimpico tanti tifosi e la Lazio ne trarrà vantaggio". L'ex difensore rossonero Filippo Galli parla così della sfida di domenica tra Lazio e Milan all'Olimpico (estratto da Radio Dance City4You).

"Per quanto riguarda il Milan, dopo la vittoria nel derby, c'è il pensiero di andare a riprendere l'Inter. Vincere domenica non sarà facile, l'Inter avrà giocato prima. Quindi, dobbiamo ancora capire la valenza della partita tra Lazio e Milan. Il Milan, vincendo il derby, si è quasi assicurato un posto in Champions League, che era l'obiettivo chiesto dalla società ad Allegri. Si può forse parlare di missione compiuta, da parte del Milan, ma preferirei attendere gli sviluppi del campionato, che ci riserverà, secondo me, delle sorprese".

