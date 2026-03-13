"E' una partita difficile, la Lazio è sempre una squadra ostica da affrontare. Sarri è molto bravo a fare calcio e a irretire l'avversario. La Lazio ha avuto tante difficoltà, quest'anno, un po' per la situazione legata al club, alla tifoseria e ad altro, però domenica saranno presenti all'Olimpico tanti tifosi e la Lazio ne trarrà vantaggio". L'ex difensore rossonero Filippo Galli parla così della sfida di domenica tra Lazio e Milan all'Olimpico (estratto da Radio Dance City4You).