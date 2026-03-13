"Per quanto riguarda il Milan, dopo la vittoria nel derby, c'è il pensiero di andare a riprendere l'Inter. Vincere domenica non sarà facile, l'Inter avrà giocato prima. Quindi, dobbiamo ancora capire la valenza della partita tra Lazio e Milan. Il Milan, vincendo il derby, si è quasi assicurato un posto in Champions League, che era l'obiettivo chiesto dalla società ad Allegri. Si può forse parlare di missione compiuta, da parte del Milan, ma preferirei attendere gli sviluppi del campionato, che ci riserverà, secondo me, delle sorprese".
