Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Maignan spiega il valore del capitano: “Devi essere un esempio ogni giorno. Per me è un orgoglio”

INTERVISTE

Milan, Maignan spiega il valore del capitano: “Devi essere un esempio ogni giorno. Per me è un orgoglio”

Maignan spiega: 'Ecco cosa vuol dire essere capitano del Milan'
Mike Maignan, nel documentario a lui dedicato uscito sul canale YouTube rossonero, spiega cosa vuol dire essere il capitano del Milan. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nella giornata di oggi, sul canale YouTube del Milan è uscito 'Mike Maignan: Beyond the Magic', un documentario a tinte rossonere in cui il portiere francese del Diavolo si apre e parla di alcuni dettagli della sua carriera e della sua esperienza rossonera. In particolare, 'Magic' Mike si è voluto soffermare su cosa vuol dire essere capitano al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole sul tema.

Maignan e il ruolo da capitano del Milan

"Da capitano devi essere un esempio. E' quello che cerco di fare ogni giorno e ogni momento. È una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché anche senza mi sentivo già capitano. Nasci con quel senso di responsabilità".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Adani torna ad attaccare Allegri, ma quella vista in Champions League è evoluzione o involuzione?>>>

Mike Maignan ha poi aggiunto: "Appena indossiamo la maglia del Milan, quando arriviamo a Milanello bisogna dare il massimo per i bambini, per chi supporta il Milan da sempre. I giocatori non fanno le cose così, a volte hanno giornate difficili, anche se siamo pagati. Non sono delle scuse, ma un giocatore può arrivare alla partita con problemi personali. In questa squadra ognuno dà il massimo. Alla fine la pazienza paga sempre".

Leggi anche
Donnarumma sbaglia su Valverde: perché alza le mani? La spiegazione illustre
Fofana: “Scudetto? Siamo il Milan, basta questo per crederci. Ho pensato di smettere col...

© RIPRODUZIONE RISERVATA