Fofana: “Scudetto? Siamo il Milan, basta questo per crederci. Ho pensato di smettere col calcio”

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha parlato dei suoi assist, del rapporto con il calcio in passato e del sogno Scudetto. Le sue parole a 'SportMediaset'
Emiliano Guadagnoli
"Io sento più amore e supporto. Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando". Così Youssouf Fofana risponde e parla del suo assist di sinistro per il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter. Nella sua intervista a SportMediaset il francese ha parlato anche del numero degli assist pari a quelli di Leao: "Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol anche se è sbagliato, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ovviamente scherza)".

Milan, parla Fofana

"Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto 'diventerai un titolare del Milan che si gioca lo scudetto' ci avresti creduto? No perché non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensavo di ritirarmi verso i 18 anni"

Ecco cosa è cambiato: "Ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi".

Poi una dichiarazione molto forte sulla corsa Scudetto: "Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci".

