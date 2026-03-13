"Io sento più amore e supporto. Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando". Così Youssouf Fofana risponde e parla del suo assist di sinistro per il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter. Nella sua intervista a SportMediaset il francese ha parlato anche del numero degli assist pari a quelli di Leao: "Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol anche se è sbagliato, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ovviamente scherza)".