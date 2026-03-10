Milan, altro che giocatore di quantità: il dato che incorona Fofana

"13 - Da quando è arrivato al Milan, Youssouf Fofana ha servito più assist di qualunque altro giocatore rossonero in tutte le competizioni: 13, a pari merito con Rafael Leao. Creativo".
Youssouf Fofana, arrivato al Milan la scorsa estate dal Monaco per 26 milioni di euro, ha servito un grande assist per il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter. Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile cessione a fine stagione, ma ora le cose potrebbero essere cambiate. Dopo un buon avvio, il rendimento del centrocampista francese era in fase calante da diversi mesi, ma i buoni segnali arrivati dalle ultime uscite e la probabile fumata nera per André hanno rimesso tutto in discussione.
Dopo la partita contro l'Inter, è emerso un dato significativo che incorona l'ex Monaco. Come riportato da 'Opta', da quando Fofana è arrivato al Milan nel 2024, nessun altro calciatore rossonero ha fornito più assist di lui. Sono 13 i passaggi decisivi del centrocampista francese in tutte le competizioni. Gli stessi di Rafael Leao. Questi numeri testimoniano la qualità del classe 1999 nell'ultimo terzo di campo.
"13 - Da quando è arrivato al Milan, Youssouf Fofana ha servito più assist di qualunque altro giocatore rossonero in tutte le competizioni: 13, a pari merito con Rafael Leao. Creativo".
