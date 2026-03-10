Milan, altro che giocatore di quantità: il dato che incorona Fofana

Youssouf Fofana, arrivato al Milan la scorsa estate dal Monaco per 26 milioni di euro, ha servito un grande assist per il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter. Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile cessione a fine stagione, ma ora le cose potrebbero essere cambiate. Dopo un buon avvio, il rendimento del centrocampista francese era in fase calante da diversi mesi, ma i buoni segnali arrivati dalle ultime uscite e la probabile fumata nera per André hanno rimesso tutto in discussione.