Milan-Inter, la ricostruzione di BordoCam: che tensione nei minuti finali
Nel nuovo episodio di 'BordoCam' emergono i dialoghi dello staff rossonero nei minuti finali del derby: Allegri cambia modulo e vive con tensione l’assalto dell’Inter
Il derby tra Milan e Inter continua a raccontare nuovi retroscena anche dopo il triplice fischio. Nell’ultimo episodio di 'BordoCam' sono stati ricostruiti i minuti finali della sfida di San Siro, mostrando da vicino le decisioni prese da Massimiliano Allegri e le reazioni della panchina rossonera durante l’assalto nerazzurro.

Nel momento più delicato della partita, con l’Inter proiettata in avanti alla ricerca del pareggio, Allegri decide di cambiare assetto tattico. Con l’ingresso di Fullkrug il tecnico rossonero comunica alla squadra il passaggio a un più prudente 5-4-1, scelta pensata per proteggere il risultato negli ultimi minuti.

Durante il recupero, mentre i nerazzurri continuano a battere calci d’angolo, Allegri si confronta con la panchina: “Si mette dentro Odogu?”, chiede allo staff. Poco dopo aggiunge con rammarico: “Dovevo mettere dentro Odogu”. La tensione è palpabile fino agli ultimi istanti della gara.

Come spesso accade, l’allenatore rossonero lascia il campo pochi istanti prima della fine: raccoglie un pallone e lo lancia sopra la testa mentre rientra negli spogliatoi. Dopo il triplice fischio, però, la tensione lascia spazio alla gioia. I giocatori del Milan festeggiano in campo una vittoria pesantissima nel derby, con lo staff coinvolto nell’esultanza. Tra i più scatenati anche Marco Landucci, protagonista di un abbraccio con Pervis Estupinan, l'uomo che ha deciso questa partita.

