Milan-Inter, la ricostruzione di BordoCam: che tensione nei minuti finali

Nel nuovo episodio di 'BordoCam' emergono i dialoghi dello staff rossonero nei minuti finali del derby: Allegri cambia modulo e vive con tensione l’assalto dell’Inter

Il derby tra Milan e Inter continua a raccontare nuovi retroscena anche dopo il triplice fischio. Nell’ultimo episodio di 'BordoCam' sono stati ricostruiti i minuti finali della sfida di San Siro, mostrando da vicino le decisioni prese da Massimiliano Allegri e le reazioni della panchina rossonera durante l’assalto nerazzurro.