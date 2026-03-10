Milan-Inter, la ricostruzione di BordoCam: che tensione nei minuti finali

Durante il recupero, mentre i nerazzurri continuano a battere calci d’angolo, Allegri si confronta con la panchina: “Si mette dentro Odogu?”, chiede allo staff. Poco dopo aggiunge con rammarico: “Dovevo mettere dentro Odogu”. La tensione è palpabile fino agli ultimi istanti della gara.
Come spesso accade, l’allenatore rossonero lascia il campo pochi istanti prima della fine: raccoglie un pallone e lo lancia sopra la testa mentre rientra negli spogliatoi. Dopo il triplice fischio, però, la tensione lascia spazio alla gioia. I giocatori del Milan festeggiano in campo una vittoria pesantissima nel derby, con lo staff coinvolto nell’esultanza. Tra i più scatenati anche Marco Landucci, protagonista di un abbraccio con Pervis Estupinan, l'uomo che ha deciso questa partita.
