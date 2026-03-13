"Penso che l’Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite , con l’obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare. Tutto può succedere ". Queste le parole di Nelson Dida sulla corsa Scudetto a dieci giornate dalla fine. L'ex portiere del Milan ha parlato a 'La Repubblica' della stagione dei rossoneri: "Il distacco è frutto degli inciampi con le medio-piccole. Ha dimostrato contro le grandi di essere forte, all’altezza. Come successo con l’Inter due volte. Però quel livello va tenuto in ogni partita. Oggi avrebbe potuto essere più vicino alla vetta".

Uno dei giocatori chiave di Allegri è Maignan. E' tra i migliori in Europa? Dida non ha dubbi: "Sì, anche per la sua costanza. Poi metto Donnarumma. Un altro che mi piace è Raya dell’Arsenal". Secondo il brasiliano il livello in porta in Serie A si è alzato rispetto a quando giocava lui: "Penso che sia più alto. Soltanto che adesso si gioca in modo diverso rispetto ai miei tempi. Al portiere tocca una responsabilità maggiore: gli si chiede di saper giocare il pallone con i piedi, di avere visione e poi, certo, di parare e comandare la difesa. Ecco perché è difficile fare paragoni tra epoche diverse. Comunque Maignan, Svilar e Carnesecchi stanno dimostrando di essere i più forti del campionato".