Milan, Maignan: “Ecco perché sarò milanista a vita. Allegri è un top”

"Insieme, ragazzi, insieme. Senza emozioni, stiamo stretti, sangue freddo. Restiamo dentro la partita. Sempre concentrati". Queste le parole di Mike Maignan ai compagni prima del derby tra Milan e Inter . Un discorso molto importante da capitano vero. Sono alcune delle immagini del documentario dedicato al portiere rossonero 'Beyond the Magic' che uscirà oggi su DAZN e sui canali ufficiali del Milan . 'La Gazzetta dello Sport' in edicola ne ha scritto un anticipo con delle parole importanti di Mike Maignan . Ecco gli estratti significativi ( qui trovi tutte le dichiarazioni di Maignan ).

"È una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché anche senza mi sentivo già capitano. Allegri? È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo. La mia stagione? Dopo lo scorso anno ho una grande voglia di rivincita. La maglia rossonera? Devi venire qui per capire cosa significa indossarla: dobbiamo dare il massimo per chi tifa Milan. Questo è il nostro spirito e il motivo per cui sarò milanista a vita".