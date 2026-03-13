"Insieme, ragazzi, insieme. Senza emozioni, stiamo stretti, sangue freddo. Restiamo dentro la partita. Sempre concentrati". Queste le parole di Mike Maignan ai compagni prima del derby tra Milan e Inter. Un discorso molto importante da capitano vero. Sono alcune delle immagini del documentario dedicato al portiere rossonero 'Beyond the Magic' che uscirà oggi su DAZN e sui canali ufficiali del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola ne ha scritto un anticipo con delle parole importanti di Mike Maignan. Ecco gli estratti significativi (qui trovi tutte le dichiarazioni di Maignan).
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Maignan: “Ecco perché sarò milanista a vita. Allegri è un top”
Milan, le parole di Maignan—
LEGGI ANCHE: Estupinan ceduto? Il Milan punta l'esterno a tutta fascia. Occhio al colpo di calciomercato>>>
"È una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché anche senza mi sentivo già capitano. Allegri? È un top per la gestione dello spogliatoio e per l’atteggiamento sul campo. La mia stagione? Dopo lo scorso anno ho una grande voglia di rivincita. La maglia rossonera? Devi venire qui per capire cosa significa indossarla: dobbiamo dare il massimo per chi tifa Milan. Questo è il nostro spirito e il motivo per cui sarò milanista a vita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA