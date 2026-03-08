Ex Milan, Pazzini: 'Lunga vita a Modric. Leao deve dare di più. Su Pulisic..'

Milan, ecco le parole di Pazzini sui rossoneri

Su Maignan e Modric: "Maignan è il leader del Milan per carisma e personalità. Ha qualità ed è un portiere molto forte. Il suo rinnovo è stato fondamentale. Modric commovente? Sposo questa definizione. Sono molto felice che sia in Italia perché la gente può capire finalmente cosa si intende per campione. Questo è un termine a volte usato a vanvera, ma Luka è un campione. Lunga vita a Modric".