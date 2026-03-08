Ex Milan, Pazzini: 'Lunga vita a Modric. Leao deve dare di più. Su Pulisic..'

Pianeta Milan
Ex Milan, Pazzini: “Pulisic? Il derby può essere il palcoscenico giusto per lui. Maignan leader del Diavolo”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha parlato al 'Corriere della Sera' dei rossoneri in vista del derby. Ecco le sue parole
Redazione

Manca sempre meno all'atteso Derby di Milano che vedrà protagoniste Milan e Inter a 'San Siro'. Per l'occasione l'edizione milanese del 'Corriere della Sera' ha intervistato il doppio ex del match Giampaolo Pazzini. Di seguito le parole della punta rossonera su alcuni protagonisti del Milan di Allegri.

Milan, ecco le parole di Pazzini sui rossoneri

—  

Su Maignan e Modric: "Maignan è il leader del Milan per carisma e personalità. Ha qualità ed è un portiere molto forte. Il suo rinnovo è stato fondamentale. Modric commovente? Sposo questa definizione. Sono molto felice che sia in Italia perché la gente può capire finalmente cosa si intende per campione. Questo è un termine a volte usato a vanvera, ma Luka è un campione. Lunga vita a Modric".

Poi Pazzini si è espresso su Pulisic e Leao, probabili titolari nel derby: "Pulisic? Ci aveva abituato benissimo, ma anche se è meno brillante, resta fondamentale per il Milan. Il derby può essere per lui il palcoscenico giusto per essere motivato. Leao? Ha firmato nove gol, ma deve fare di più, deve incidere di più nell’arco dei 90’. Ci ha fatto vedere che ha le qualità per spaccare le partite. Per quello adesso viene un po’ stuzzicato: si intravedono in lui delle qualità superiori".

