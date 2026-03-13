Moratti: 'Tocco di Ricci? A parti invertite sarebbe scoppiato il finimondo'

Sulla prestazione dell'Inter: "La squadra deve tornare a correre e a giocare. Contro il Milan non ho visto il fuoco, la giusta tensione ed è una cosa inammissibile considerando che si trattava del derby. È una sconfitta che però era nata già nella partita di Coppa Italia contro il Como di pochi giorni prima: l'Inter è andata lì a non giocare, pensando che ci fosse la partita di ritorno per rimediare. Gli ultimi dieci minuti, trascorsi a passarsi il pallone, sono stati ignobili e hanno preparato quella passività che si è poi vista col Milan. Contro i rossoneri è stata una partita stanca, dopo averla fatta volontariamente a Como ed è stata una cazzata!".
E poi, sul 'caso Bastoni': "È assurdo, perché chi lo fischia ora ha in squadra calciatori che fanno grandi sceneggiate, che si contorcono per contatti minimi o che si portano le mani alla faccia quando si viene colpiti al petto. Bastoni ha fatto una grande cavolata, soprattutto con l'esultanza quando era in pieno trasporto agonistico. Ma tutto è stato amplificato perché si trattava di Inter-Juve e i dirigenti bianconeri, con quelle proteste, che parlano di morte del calcio... È stato un parziale recupero crediti...".
