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INTERVISTE

Maignan e il suo amore per il Milan: “Sarò milanista a vita. Ho sempre vissuto questo club come una famiglia”

Maignan: 'Vivo il Milan come una famiglia. Sarò milanista a vita'
Nel documentario 'Mike Maignan: Beyond the Magic', il portiere rossonero spiega cosa vuol dire il Milan per lui. Parole d'amore per il Diavolo!
Redazione

Cosa significa il Milan per Mike Maignan? La risposta arriva direttamente dal documentario 'Mike Maignan: Beyond the Magic' uscito quest'oggi sul canale YouTube rossonero. Nella lunga intervista, il capitano del Diavolo condivide la sua esperienza con la maglia del Milan, il suo pensiero su Allegri ma anche la mentalità che lo ha portato a diventare uno dei migliori portieri al mondo. Ecco, di seguito, le sue parole sul Milan e sull'importanza che 'Magic' Mike gli attribuisce.

Ecco cosa significa il Milan per Maignan

"Quando sono arrivato al Milan ho salutato Ibrahimovic e mi ha detto 'Benvenuto, qui siamo in famiglia' e l'ho sempre vissuta così. Il Milan oggi vuol dire tante cose, è Dio che ha voluto così. Nella vita non c'è casualità. Sono felice, la gente mi ama, ho una grande famiglia. Sono un uomo, un padre, un figlio, un amico, un fratello, un compagno di squadra".

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Maignan aggiunge: "Il Milan è la squadra con cui mi sono fatto vedere al Mondo. Sapevo di venire in un club straordinario, è incredibile. Quando giochiamo si vede la grandezza del Milan, sarò Milanista a vita. La linea, la base è l'umiltà, ma serve anche il fuoco. A me piace il giocatore che dice di essere il numero uno. Questo tipo di frase a volte ti carica, ma con la consapevolezza che sono umano e che posso cadere".

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