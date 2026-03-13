Maignan: 'Vivo il Milan come una famiglia. Sarò milanista a vita'

"Quando sono arrivato al Milan ho salutato Ibrahimovic e mi ha detto 'Benvenuto, qui siamo in famiglia' e l'ho sempre vissuta così. Il Milan oggi vuol dire tante cose, è Dio che ha voluto così. Nella vita non c'è casualità. Sono felice, la gente mi ama, ho una grande famiglia. Sono un uomo, un padre, un figlio, un amico, un fratello, un compagno di squadra".