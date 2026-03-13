Maignan: 'Vivo il Milan come una famiglia. Sarò milanista a vita'

Il salto di Lecce come errore da cui imparare: Milan, la scelta su Camarda deve essere quella giusta
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Maignan aggiunge: "Il Milan è la squadra con cui mi sono fatto vedere al Mondo. Sapevo di venire in un club straordinario, è incredibile. Quando giochiamo si vede la grandezza del Milan, sarò Milanista a vita. La linea, la base è l'umiltà, ma serve anche il fuoco. A me piace il giocatore che dice di essere il numero uno. Questo tipo di frase a volte ti carica, ma con la consapevolezza che sono umano e che posso cadere".
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