Milan, senti Bezzi: 'Lo Scudetto lo vincerà Allegri, l'allenatore più bravo'

Il Milan studia Gila: la sfida con la Lazio è un test di mercato. Con lui salto di qualità in difesa?
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Lazio, il pubblico rientra col Milan. Può essere un fattore importante?
"Sono un po' perplesso. Mi domando a che cosa serva scegliere una linea dura come quella di non andare allo stadio, neanche in una partita importante come quella di Coppa Italia contro l'Atalanta, e poi entrare col Milan. Non lo comprendo. Era meglio farlo contro l'Atalanta, che valeva molto di più. Non lo capisco. Rispetto il pensiero del popolo laziale, come lo chiama Sarri, ma forse era meglio fare diversamente".
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