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Bezzi non ha dubbi: “Scudetto? Prevedo che possa vincere l’allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri”

Milan, senti Bezzi: 'Lo Scudetto lo vincerà Allegri, l'allenatore più bravo'
Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato della lotta Scudetto riaperta dopo la vittoria del Milan nel derby. Ecco le sue parole a 'Maracanà'
Redazione

Al termine della 28^ giornata di Serie A, la classifica recita Inter a quota 67 e Milan a 60. Sette punti di distanza sono tanti, ma non troppi e nel mondo Milan si inizia a credere in una complicata rimonta Scudetto, soprattutto dopo la batosta mentale che i nerazzurri hanno subito in seguito all'ennesimo k.o. in un derby. A proposito del tema, si è espresso ai microfoni di 'Maracanà' su 'TMW Radio' il giornalista Gianni Bezzi. Ecco le sue parole sull'argomento e su Lazio-Milan di domenica sera.

'Maracanà', le parole di Gianni Bezzi

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Scudetto ancora aperto?

"Mi chiedo se il campionato sia deciso. Atalanta e Inter sono due squadre ferite, prevedo che possa vincere ancora il titolo l'allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri".

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"Sono un po' perplesso. Mi domando a che cosa serva scegliere una linea dura come quella di non andare allo stadio, neanche in una partita importante come quella di Coppa Italia contro l'Atalanta, e poi entrare col Milan. Non lo comprendo. Era meglio farlo contro l'Atalanta, che valeva molto di più. Non lo capisco. Rispetto il pensiero del popolo laziale, come lo chiama Sarri, ma forse era meglio fare diversamente".

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