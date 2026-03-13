Milan, senti Bezzi: 'Lo Scudetto lo vincerà Allegri, l'allenatore più bravo'

Al termine della 28^ giornata di Serie A, la classifica recita Inter a quota 67 e Milan a 60. Sette punti di distanza sono tanti, ma non troppi e nel mondo Milan si inizia a credere in una complicata rimonta Scudetto, soprattutto dopo la batosta mentale che i nerazzurri hanno subito in seguito all'ennesimo k.o. in un derby. A proposito del tema, si è espresso ai microfoni di 'Maracanà' su 'TMW Radio' il giornalista Gianni Bezzi. Ecco le sue parole sull'argomento e su Lazio-Milan di domenica sera.