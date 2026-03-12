Milan, i tifosi della Lazio tornano all'Olimpico: il dilemma sulla coreografia

Per il big match con il Milan, i tifosi biancocelesti torneranno all’Olimpico con una coreografia spettacolare, ma l’autorizzazione ufficiale non è ancora arrivata

Dopo quattro partite senza pubblico a causa dello sciopero dei tifosi, l’Olimpico tornerà a colorarsi solo per Lazio-Milan. Gli ultras biancocelesti hanno annunciato il loro ritorno sugli spalti per l’ultima occasione della stagione, preparando una coreografia spettacolare per sostenere la squadra di Sarri. Tuttavia, l’autorizzazione ufficiale non è ancora arrivata, alimentando dubbi sul suo svolgimento effettivo.

Lazio-Milan, il dilemma sulla coreografia

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l’obiettivo dei tifosi è evitare settori vuoti e creare un’atmosfera intensa, degna di un big match come Lazio-Milan. La decisione di tornare in questa singola occasione non va interpretata come un passo indietro nei confronti della società: il gesto serve a salutare la squadra e a dare l’ultimo apporto scenografico prima di riprendere lo sciopero.