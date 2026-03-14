Milan, senti Rakitic: 'Modric può giocare altre tre stagioni. Lo Scudetto ...'

Al Milan gioca anche mediano: "Perché la prima cosa per lui è il bene della squadra. Se serve che Modric faccia il Gattuso, allora lo fa. È sempre stato intelligente, semplicemente un leader". Rakitic ha parlato anche di Gattuso: "Un grande. Avevo affrontato Rino da avversario e mi ero subito reso conto fosse un tipo tosto, ma nel senso buono. A Spalato, conoscendolo meglio, ho scoperto che abbiamo tante cose in comune. Entrambi siamo molto esigenti, per esempio".