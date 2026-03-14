Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Rakitic: “Un altro anno di Modric? Può andare avanti altre tre stagioni. Scudetto? Mai dire mai”

ULTIME MILAN NEWS

Rakitic: “Un altro anno di Modric? Può andare avanti altre tre stagioni. Scudetto? Mai dire mai”

Milan, senti Rakitic: 'Modric può giocare altre tre stagioni. Lo Scudetto ...'
L'ex centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha parlato del suo grande amico Luka Modric al momento leader del centrocampo del Milan. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'ex calciatore Ivan Rakitic è impegnato nella tappa milanese del World Legend Padel Tour, dove ieri si è presentato anche il centrocampista del Milan e suo grande amico Luka Modric. Rakitic è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Le fa effetto vedere Modric ancora giocare? "Sinceramente no, perché Luka è diverso da tutti gli altri. Ha una passione incredibile e fisicamente pare ancora un ragazzino. Un altro anno al Milan? Solo uno? Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno".

Milan, Rakitic parla di Modric

—  

Rakitic ha parlato anche della corsa Scudetto: "L’Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei. Resta il prossimo anno? Chi lo sa (ride ndr). Ma state tranquilli che se Luka restasse al Milan, lo farebbe per vincere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, su Maignan hai preso la scelta giusta: un giocatore così non si trova ovunque>>>

Al Milan gioca anche mediano: "Perché la prima cosa per lui è il bene della squadra. Se serve che Modric faccia il Gattuso, allora lo fa. È sempre stato intelligente, semplicemente un leader". Rakitic ha parlato anche di Gattuso: "Un grande. Avevo affrontato Rino da avversario e mi ero subito reso conto fosse un tipo tosto, ma nel senso buono. A Spalato, conoscendolo meglio, ho scoperto che abbiamo tante cose in comune. Entrambi siamo molto esigenti, per esempio".

Leggi anche
Ordine: “Allegri ha ridato al Milan il senso di appartenenza. Se arrivasse Kean…”
Milan, Dida: “Allegri sta facendo un gran lavoro. Leao deve crederci di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA