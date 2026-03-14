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Milan, su Maignan hai preso la scelta giusta: un giocatore così non si trova ovunque

Milan, su Maignan hai preso la scelta giusta: un giocatore così non si trova ovunque
Milan, Maignan ha di recente firmato il rinnovo con il club rossonero. Ieri il documentario sul portiere del Diavolo con le sue parole. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Maignan ha firmato da poco il rinnovo di contratto con i rossoneri legandosi praticamente a vita con il Diavolo. Il francese ha firmato fino al 2031 stagione nella quale l'ex Lille avrà 36 anni e quindi sarà già in là con la sua carriera. Una scelta importante per il giocatore, ma soprattutto per il Diavolo. Non è stata una trattativa facile visto quanto successo pochi mesi fa: un rinnovo che sembrava fatto con il Milan che si sarebbe tirato indietro, salvo poi tornare a discutere con Maignan e chiudere stavolta davvero l'accordo per il futuro.

Milan, con Maignan presa la scelta giusta

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Come abbiamo detto più volte è stata una mossa importantissima per il Milan a livello di campo: avere un portiere forte e decisivo come Maignan ti porta tanti punti e può cambiare anche alcune partite in favore del Diavolo. Non è facile trovare un portiere del livello del francese sul calciomercato e il Milan ha preso la decisione giusto: tenersi stretto uno dei suoi campioni assoluti. Non solo campo, l'accordo con Maignan è fondamentale anche per il gruppo e lo spogliatoio in generale. Si perché il francese è uno dei leader indiscussi di questa squadra e lo è diventato ancora di più in questa stagione dopo l'arrivo di Allegri in panchina.

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E una testimonianza ulteriore è arrivata dal documentario 'Mike Maignan: Beyond The Magic' andato in onda sui canali rossoneri e su 'DAZN'. Una lunghissima intervista al portiere francese da cui è trasparita ancora una volta tutta la leadership del calciatore: "Il Milan è la squadra con cui mi sono fatto vedere al Mondo. Sapevo di venire in un club straordinario, è incredibile. Quando giochiamo si vede la grandezza del Milan, sarò Milanista a vita", questo è un solo passaggio. Ma il documentario dimostra chiaramente come la scelte fatta dal Milan di investire forte su Maignan sia stata quella giusta: un giocatore così forte, così importante e con la sua testa non si trova in giro e quando hai la bravura e la fortuna di averlo in rosa non devi fartelo scappare.

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