E una testimonianza ulteriore è arrivata dal documentario 'Mike Maignan: Beyond The Magic' andato in onda sui canali rossoneri e su 'DAZN'. Una lunghissima intervista al portiere francese da cui è trasparita ancora una volta tutta la leadership del calciatore: "Il Milan è la squadra con cui mi sono fatto vedere al Mondo. Sapevo di venire in un club straordinario, è incredibile. Quando giochiamo si vede la grandezza del Milan, sarò Milanista a vita", questo è un solo passaggio. Ma il documentario dimostra chiaramente come la scelte fatta dal Milan di investire forte su Maignan sia stata quella giusta: un giocatore così forte, così importante e con la sua testa non si trova in giro e quando hai la bravura e la fortuna di averlo in rosa non devi fartelo scappare.