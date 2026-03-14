Come sta la squadra, come sta Gimenez e che settimana è stata per euforia, gestita o meno: "Giustamente dopo la partita eravamo tutti contenti. Aver vinto il Derby e aver preso punti ci ha permesso di allungare sulle inseguitrici. La squadra martedì si è presentata in modo sereno e tranquillo. I ragazzi hanno festeggiato domenica, giustamente. Domani c'è la Lazio, le squadre di Sarri sono sempre complicate, chiudono gli spazi e hanno tecnica. Siamo arrivati 60 punti, ora il nuovo mini obiettivo è 70".