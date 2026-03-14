Archiviata la vittoria nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a dare continuità per la zona Champions League e per il sogno Scudetto. Domani, domenica 15 marzo, alle ore 20:45, i rossoneri saranno di scena allo 'Stadio Olimpico' di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una sfida importante: il Diavolo non deve praticamente più sbagliare se vorrà dare filo da torcere all'Inter capolista che ha sette punti di vantaggio.
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La conferenza stampa di Allegri pre Lazio-Milan in diretta | Live Pm
Lazio battuta all'andata a 'San Siro' dal Milan—
Attualmente, il Milan è secondo in classifica, a quota 60 punti, a 7 punti di distanza dalla capolista Inter e 9 punti sopra il Como e la Roma che al momento occupano il quarto e il quinto posto a pari punti. All'andata, il Milan vinse a San Siro grazie al gol decisivo di Rafael Leao.
+++ Lazio-Milan, la conferenza di Allegri LIVE +++—
Tre punti contro i biancocelesti sarebbero, per il Milan, di vitale importanza per continuare la scalata verso il vertice della graduatoria! Mister Allegri presenta i temi principali del partita Lazio-Milan, nella sala stampa del centro sportivo rossonero di Milanello, in una conferenza che inizierà alle ore 12:00. Seguitela con il nostro LIVE testuale e non perdetevi neanche una dichiarazione in diretta!
Se la Champions League è ormai fuori categoria per le italiane: "Il calcio è bello perché opinabile e perché ogni partita e ogni anno cambia. In questo momento ci sono anche le inglesi in difficoltà, non solo noi. Questo formato, che è divertente da una parte perché ci sono tante partite e rischi, a seconda di come arrivi in classifica, di trovarti da una parte o dall'altra. Dalla parte sinistra o destra ci sono squadre più o meno forti. Quindi è più facile o più difficile. Prima di tutto è importante giocarla, poi non c'è una regola".
Su Sarri che ha detto che farà una partita meno arrembante e sullo stadio pieno che è meglio: "Sì, meglio pieno. Domani loro concedono poco. Hanno fatto sempre questo campionato, facendo una buona fase difensiva. Per loro sarà importante, cercheranno di battere il Milan, mentre per noi è importante per fare passi avanti".
La miglior difesa vince nel 70% dei casi, se è un campionato strano. E sulle parole di Fofana che dice di crederci, se la rimonta è fattibile: "C'è solo un modo per raggiungerli. Loro perdono e noi vinciamo. Non c'è altra via. Sono chiacchiere, poi vedremo come va".
Sulla condizione degli attaccanti: "Gimenez non sarà convocato domani, ma sta bene soprattutto psicologicamente. Servono giocatori che fanno gol e più attaccanti abbiamo meglio è".
Se oggi si allenano con la radiolina e sulle statistiche senza Rabiot che sono negative: "I numeri sono fatti anche per essere abbattuti. Domani giocherà uno tra Jashari e Ricci, ma l'importante è che domani la squadra faccia una prova da squadra. Con ordine in fase difensiva. Sono una squadra che, vedendo i numeri, segnano spesso nella parte finale della partita. Vero che concedono gli spazi, ma poi sono pericolosi. Domani fortunatamente avremo uno stadio pieno: rientreranno i tifosi della Lazio, ma ci saranno 10 mila tifosi nostri. Importante. Ora ci alleniamo oggi e poi giochiamo. Indipendentemente dalle altre, se facciamo il nostro le squadre dietro non ci prendono".
A inizio stagione ha detto che con 20-25 gol subiti si vince il campionato, è la miglior difesa: "Non è questione di provare a vincere lo Scudetto, noi dobbiamo fare ciò che dobbiamo. 60 punti non bastano per niente. Noi dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti abbiamo una squadra con 7 punti di vantaggio che ha dimostrato di essere la più forte e dietro ci rincorrono. Dobbiamo fare corsa su noi stessi e fare punti. Bisogna vincere altre partite. Sicuramente bisogna vincere altre 5 partite".
Come sta la squadra, come sta Gimenez e che settimana è stata per euforia, gestita o meno: "Giustamente dopo la partita eravamo tutti contenti. Aver vinto il Derby e aver preso punti ci ha permesso di allungare sulle inseguitrici. La squadra martedì si è presentata in modo sereno e tranquillo. I ragazzi hanno festeggiato domenica, giustamente. Domani c'è la Lazio, le squadre di Sarri sono sempre complicate, chiudono gli spazi e hanno tecnica. Siamo arrivati 60 punti, ora il nuovo mini obiettivo è 70".
Sulla visita di Shevchenko e se si è fatto passare del fluido visto che ha sempre segnato tanto contro la Lazio lui: "Ha fatto piacere, speriamo porti buono".
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