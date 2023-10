Newcastle, ufficiale la squalifica dell’ex Milan Tonali: il comunicato

Le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri dal tecnico del Newcastle, Eddie Howe, sembravano stridere con quanto avvenuto in Italia. La FIGC, infatti, aveva comunicato la squalifica di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, per 18 mesi, ma questa non era ancora stata comunicata in Inghilterra. Nella giornata odierna, però, la formalizzazione è giunta anche alle 'Magpies'. Ecco, quindi, il corpo nella nota pubblicato dal club inglese sul proprio sito.