Calciomercato Milan, Lewandowski parla del suo futuro. E sull'Italia ...

" Sinceramente oggi non c’è niente da dire . E sono sincero, eh. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, gol e titoli, poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità ". Queste le parole dell'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski che nella sua lunga intervista al magazine de 'La Gazzetta dello Sport' 'SportWeek' ha parlato del suo futuro. Il polacco potrebbe lasciare la Spagna a parametro zero e piacerebbe anche al Milan .

L'attaccante ha parlato di quando è stato vicino alla Serie A: "Nel 2010 ero ancora in Polonia e stavo per passare al Borussia Dortmund. Il Genoa voleva acquistarmi, così m’invitarono a una partita contro la Sampdoria. Ero curioso di vedere com’era il club, lo stadio, l’ambiente, e anche per essere corretto con chi aveva mostrato interesse per me venni ad assistere al derby a Marassi. È stata l’unica volta che ho avuto a che fare con una squadra italiana. Io il campionato italiano lo vedo molto competitivo, di solito è combattuto e non vince sempre la stessa squadra. In Champions avete avuto le finali della Juventus, poi quelle dell’Inter, non mi sembra in crisi".