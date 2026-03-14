Calciomercato Milan, Jackson nel mirino: apre all'Italia. I dettagli

Mancano ancora dieci partite alla fine della stagione e il Milan deve centrare la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League con il sogno Scudetto che resta ancora vivo. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' con la certezza del ritorno nella massima competizione europea la dirigenza del Milan dovrebbe aumentare i contatti per la ricerca del nuovo attaccante in vista della sessione estiva di calciomercato. Serve una prima punta di peso con i rossoneri che starebbero seguendo anche il profilo di Nicolas Jackson del Bayern Monaco .

L'attaccante che il Milan ha già seguito ai tempi del Villareal dovrebbe tornare in estate al Chelsea visto che il riscatto da parte dei tedeschi sembrerebbe difficile al momento. Alla punta piacerebbe un'esperienza in Italia, ma ci sarebbe da superare lo scoglio stipendio (circa 7,5 milioni a stagione). L'altro nome potrebbe essere quello di Guirassy, altro nome cercato in passato dal Milan. Secondo il quotidiano il Borussia Dortmund non vorrebbe farlo partire in questo momento: ci dovrebbero essere valutazioni da parte del club e dell'allenatore nelle prossime settimane.