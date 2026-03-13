Milan e Inter seguono il 'nuovo Kakà': possibile derby di calciomercato?

Come riferisce Schira, Zabarelli non è solamente attenzionato dai top club europei, ma anche dagli scout della FIGC. Avendo anche il passaporto italiano, il suo nome è nei radar della Nazionale Azzurra in vista di una possibile convocazione con le giovanili. In un paese in cui la fantasia tende a mancare, un po' di ritmo brasiliano non farebbe male alla nostra Nazionale.