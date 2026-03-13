Pianeta Milan
Milan e Inter seguono il 'nuovo Kakà': possibile derby di calciomercato?
Nicolò Schira, esperto di calciomercato, riferisce su X di un interesse di Milan e Inter per il 'nuovo Kakà'. Derby in vista?
Il derby non finisce mai. Dopo la vittoria del Milan guidato da Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu nell'ultimo turno di Serie A, potrebbe andare in scena un duello di calciomercato per un gioiello classe 2009 che fa gola anche al Barcellona, oltre che alle due milanesi.

Parliamo di Gustavo Zabarelli, fantasista attualmente in forza al San Paolo spesso paragonato in Brasile alla leggenda Kakà. A rivelarlo è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X. È importante ricordare che l'attaccante classe 2009, non avendo ancora compiuto 18 anni, non potrebbe trasferirsi in Italia prima del 9 marzo 2027, data in cui il baby talento raggiungerà la maggiore età.

Come riferisce Schira, Zabarelli non è solamente attenzionato dai top club europei, ma anche dagli scout della FIGC. Avendo anche il passaporto italiano, il suo nome è nei radar della Nazionale Azzurra in vista di una possibile convocazione con le giovanili. In un paese in cui la fantasia tende a mancare, un po' di ritmo brasiliano non farebbe male alla nostra Nazionale.

