Mercato, Moretto: 'Kean-Milan? Ci sono fattori che possono avvicinarlo'

Milan, Ibrahimovic e le parole al miele per Allegri. Retroscena rossonero su Joao Pedro. E sul mercato…
Poi su Nicolas Jackson: "L'attaccante non resterà al Bayern Monaco, tornerà al Chelsea ma non non ci rimarrà. Si stanno già valutando delle possibili situazioni. In Italia Jackson è sempre piaciuto in passato, sia al Milan che alla Juventus. Su di lui diversi club si sono informati e molto dipenderà dalle condizioni che il Chelsea offrirà per la sua uscita".
Per concludere, le parole sulla punta blaugrana: "Lewandowski è un nome difficile. Per l'estate non ha ancora preso una decisione definitiva. Continuano a circolare club italiani sul polacco, tra cui la Juventus. C'è stato un sondaggio da parte dei bianconeri che vorrebbero rinnovare Vlahovic e aggiungere al reparto un top attaccante da alternare al serbo. La pista Lewandowski è molto molto difficile. Ad oggi è quasi impossibile soprattutto per un tema legato alle scelte di vita di Lewandowski".
