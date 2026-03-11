Mercato, Moretto: 'Kean-Milan? Ci sono fattori che possono avvicinarlo'

Nonostante manchino diversi mesi al prossimo calciomercato, il Milan inizia a preparare la prossima stagione guardandosi attorno per capire e delineare gli obiettivi per il prossimo mercato. Come ribadito più volte, i rossoneri cercano un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri . Nell'ultimo video di Fabrizio Romano in compagnia di Matteo Moretto , i due esperti di mercato hanno parlato di alcuni attaccanti che si legano al futuro del Milan come Moise Kean , Nicolas Jackson e Robert Lewandowski .

Calciomercato Milan, ecco i principali nomi per l'attacco

Sull'attaccante della Fiorentina: "A gennaio, quando il Milan aveva già chiuso Fullkrug, Allegri avrebbe puntato volentieri su Moise Kean. Confermo il gradimento di Allegri per Kean e che il Milan lo sta monitorando da molto vicino. E' una situazione che il Milan tiene in considerazione per l'estate. Bisognerà capire il prezzo che ne farà la Fiorentina, ma ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean ai rossoneri. L'amicizia con Leao, il fatto che Kean apra con entusiasmo ai rossoneri e la possibilità di giocare la Champions League sono alcuni di questi. Ad oggi, però, non c'è una trattativa".