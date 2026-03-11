Pianeta Milan
Moretto su Kean: “Diversi fattori possono avvicinarlo al Milan”. Novità anche su Jackson e Lewandowski

Mercato, Moretto: 'Kean-Milan? Ci sono fattori che possono avvicinarlo'
Nel loro ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato di alcuni obiettivi di calciomercato del Milan, tra cui Kean
Nonostante manchino diversi mesi al prossimo calciomercato, il Milan inizia a preparare la prossima stagione guardandosi attorno per capire e delineare gli obiettivi per il prossimo mercato. Come ribadito più volte, i rossoneri cercano un attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Nell'ultimo video di Fabrizio Romano in compagnia di Matteo Moretto, i due esperti di mercato hanno parlato di alcuni attaccanti che si legano al futuro del Milan come Moise Kean, Nicolas Jackson e Robert Lewandowski.

Calciomercato Milan, ecco i principali nomi per l'attacco

Sull'attaccante della Fiorentina: "A gennaio, quando il Milan aveva già chiuso Fullkrug, Allegri avrebbe puntato volentieri su Moise Kean. Confermo il gradimento di Allegri per Kean e che il Milan lo sta monitorando da molto vicino. E' una situazione che il Milan tiene in considerazione per l'estate. Bisognerà capire il prezzo che ne farà la Fiorentina, ma ci sono alcuni fattori che possono avvicinare Kean ai rossoneri. L'amicizia con Leao, il fatto che Kean apra con entusiasmo ai rossoneri e la possibilità di giocare la Champions League sono alcuni di questi. Ad oggi, però, non c'è una trattativa".

Poi su Nicolas Jackson: "L'attaccante non resterà al Bayern Monaco, tornerà al Chelsea ma non non ci rimarrà. Si stanno già valutando delle possibili situazioni. In Italia Jackson è sempre piaciuto in passato, sia al Milan che alla Juventus. Su di lui diversi club si sono informati e molto dipenderà dalle condizioni che il Chelsea offrirà per la sua uscita".

Per concludere, le parole sulla punta blaugrana: "Lewandowski è un nome difficile. Per l'estate non ha ancora preso una decisione definitiva. Continuano a circolare club italiani sul polacco, tra cui la Juventus. C'è stato un sondaggio da parte dei bianconeri che vorrebbero rinnovare Vlahovic e aggiungere al reparto un top attaccante da alternare al serbo. La pista Lewandowski è molto molto difficile. Ad oggi è quasi impossibile soprattutto per un tema legato alle scelte di vita di Lewandowski".

