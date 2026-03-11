Allegri vuole una prima punta veloce, per dettare la profondità, che abbia però anche spessore fisico per vincere i duelli in piena area. L'identikit perfetto di Kean. La stagione finora vissuta con la maglia della Fiorentina è stata deludente: 9 gol e 4 assist in 30 partite tra Serie A e Conference League. Il valore della clausola risolutoria di 62 milioni euro, dunque, non sarà un parametro attendibile.
In rossonero ritroverebbe Allegri e Leão—
Fermo restando che quella clausola inserita nel suo contratto sarà valida soltanto dal 1° al 15 luglio, il prezzo di Kean sarà soggetto ad uno sconto. Il Milan vorrà trattare per capire di quanto potrà scendere. Il tecnico Massimiliano Allegri ha allenato Kean alla Juventus per tre stagioni, anni in cui il giocatore ha disputato 102 partite e segnato 14 gol.
Ora ci sarà un nuovo matrimonio al Milan? Lo stipendio di Kean, attualmente, è di 4,5 milioni di euro netti a stagione ma c'è una curiosità, secondo il quotidiano sportivo nazionale, che può facilitare la trattativa. Oltre a ritrovare nel Milan il suo vecchio allenatore, Kean in rossonero troverebbe anche l'amico Rafael Leão, fin qui compagno soltanto di duetti musicali.
