Kean-Milan, possibile solo con uno sconto. Giocatore tentato dal Diavolo per queste ragioni

Un 9 per la Champions: Kean nella testa di Allegri. Il motivo che potrebbe spingerlo al Milan
Il Milan è tornato concretamente sulle tracce di Moise Kean della Fiorentina come centravanti per il prossimo calciomercato estivo: il tecnico Massimiliano Allegri conosce il ragazzo per averlo già allenato alla Juventus e lo stima molto
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse in attacco del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato, ha ricordato come i rossoneri siano tornati sulle tracce di Moise Kean, centravanti della Fiorentina. Questo perché per migliorare, al Diavolo, serve un bomber di peso e di quella levatura.

Calciomercato Milan, Kean il bomber del futuro?

D'altronde, per la prossima stagione al momento è certa soltanto la permanenza di Christian Pulisic e Rafael Leão. Incerto il destino di Niclas Füllkrug, che potrebbe essere riscattato dal West Ham per soli 5 milioni di euro, ma che sta giocando pochissimo e segnando mai e sono in bilico anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez.

Allegri vuole una prima punta veloce, per dettare la profondità, che abbia però anche spessore fisico per vincere i duelli in piena area. L'identikit perfetto di Kean. La stagione finora vissuta con la maglia della Fiorentina è stata deludente: 9 gol e 4 assist in 30 partite tra Serie A e Conference League. Il valore della clausola risolutoria di 62 milioni euro, dunque, non sarà un parametro attendibile.

In rossonero ritroverebbe Allegri e Leão

Fermo restando che quella clausola inserita nel suo contratto sarà valida soltanto dal 1° al 15 luglio, il prezzo di Kean sarà soggetto ad uno sconto. Il Milan vorrà trattare per capire di quanto potrà scendere. Il tecnico Massimiliano Allegri ha allenato Kean alla Juventus per tre stagioni, anni in cui il giocatore ha disputato 102 partite e segnato 14 gol.

Ora ci sarà un nuovo matrimonio al Milan? Lo stipendio di Kean, attualmente, è di 4,5 milioni di euro netti a stagione ma c'è una curiosità, secondo il quotidiano sportivo nazionale, che può facilitare la trattativa. Oltre a ritrovare nel Milan il suo vecchio allenatore, Kean in rossonero troverebbe anche l'amico Rafael Leão, fin qui compagno soltanto di duetti musicali.

