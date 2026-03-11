'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse in attacco del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato , ha ricordato come i rossoneri siano tornati sulle tracce di Moise Kean , centravanti della Fiorentina . Questo perché per migliorare, al Diavolo, serve un bomber di peso e di quella levatura.

Calciomercato Milan, Kean il bomber del futuro?

D'altronde, per la prossima stagione al momento è certa soltanto la permanenza di Christian Pulisic e Rafael Leão. Incerto il destino di Niclas Füllkrug, che potrebbe essere riscattato dal West Ham per soli 5 milioni di euro, ma che sta giocando pochissimo e segnando mai e sono in bilico anche Christopher Nkunku e Santiago Giménez.