Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus: Milan tagliato fuori? C’è una forte sensazione

CALCIOMERCATO MILAN

Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus: Milan tagliato fuori? C’è una forte sensazione

Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus: Milan tagliato fuori? C'è una forte sensazione
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, si allontana dal Milan e, al contrario, si avvicina al rinnovo del contratto con la Juventus: calciomercato estivo senza scossoni per il serbo? Sorge spontaneo un interrogativo
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, alla ricerca di un centravanti da 25 gol a stagione, già nell'ultima sessione estiva di calciomercato aveva messo nel mirino - dietro precisa richiesta del tecnico Massimiliano Allegri - lo juventino Dusan Vlahovic, che si avviava ad entrare nell'ultimo anno di contratto con la Juventus.

Un'operazione, quella per Vlahovic, mai realmente portata avanti dai rossoneri, al di là dei sondaggi del direttore sportivo Igli Tare con il suo manager, Darko Ristic, principalmente per motivi economici. Il solito problema delle commissioni all'entourage, la richiesta 'monstre' di stipendio del giocatore (superiore ai paletti imposti da RedBird per il Milan), la richiesta della Juve di 20-25 milioni di euro per il suo cartellino.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Vlahovic al rinnovo con la Juventus. Obiettivo mancato?

—  

Vlahovic, quindi, dopo essersi inizialmente guardato intorno e dopo aver flirtato con Milan, Barcellona e Bayern Monaco ha scelto di onorare il contratto con la Juve. E di continuare a percepire, i 12 milioni di euro pattuiti per il suo ultimo anno con la 'Vecchia Signora'. Convinto che, tanto, la situazione si sarebbe potuta riproporre quest'anno - senza più l'esborso economico per il suo cartellino - per un rapido accordo con altro club.

E invece, nessuna delle società interessate ha mai realmente affondato il colpo fin qui sul serbo. Al punto che sorge spontaneo un interrogativo: ma lo hanno mai voluto sul serio? Con un piccolo sforzo, per esempio, il Milan poteva arrivare ad un centravanti top, da rilanciare è vero, ma ancora molto giovane (classe 2000) e su cui costruire il futuro. La sensazione è che il club rossonero abbia giudicato troppa, comunque, la spesa per lui, preferendo orientarsi su altri profili.

Cifre nettamente al ribasso nel contratto che potrebbe firmare con la Juve

—  

A maggior ragione se si leggono le cifre per cui Vlahovic, ora, ha riaperto i dialoghi con la Juventus per il rinnovo di contratto. Stipendio che potrà arrivare a 6 milioni di euro con i bonus (meno della metà di quanto percepisce ora, una cifra che rientrava anche nei paletti del Milan), contratto di 2 o 3 anni anziché di 4 o 5 e soltanto un ruolo da 'secondo violino', perché la stella conclamata in bianconero era e resta Kenan Yıldız.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan pensa al suo ritorno a sorpresa per rinforzare la difesa di Allegri >>>

I negoziati tra Juventus e Vlahovic per il rinnovo proseguiranno in queste settimane e, con tutta probabilità, vedranno le parti arrivare ad una nuova fumata bianca. Milan pronto a intervenire soltanto nel caso in cui dovesse - improvvisamente - saltare tutto tra il serbo e la 'Vecchia Signora'. Ça va sans dire, i rossoneri non ritoccherebbero verso l'alta la proposta bianconera: forse giusto nella durata del contratto.

Leggi anche
Quando il Milan disse di ‘no’ a Guirassy per pochi soldi: oggi lo vuole e costa il...
Kean-Milan, possibile solo con uno sconto. Giocatore tentato dal Diavolo per queste ragioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA