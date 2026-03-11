Calciomercato Milan, Vlahovic al rinnovo con la Juventus. Obiettivo mancato? — Vlahovic, quindi, dopo essersi inizialmente guardato intorno e dopo aver flirtato con Milan, Barcellona e Bayern Monaco ha scelto di onorare il contratto con la Juve. E di continuare a percepire, i 12 milioni di euro pattuiti per il suo ultimo anno con la 'Vecchia Signora'. Convinto che, tanto, la situazione si sarebbe potuta riproporre quest'anno - senza più l'esborso economico per il suo cartellino - per un rapido accordo con altro club.

E invece, nessuna delle società interessate ha mai realmente affondato il colpo fin qui sul serbo. Al punto che sorge spontaneo un interrogativo: ma lo hanno mai voluto sul serio? Con un piccolo sforzo, per esempio, il Milan poteva arrivare ad un centravanti top, da rilanciare è vero, ma ancora molto giovane (classe 2000) e su cui costruire il futuro. La sensazione è che il club rossonero abbia giudicato troppa, comunque, la spesa per lui, preferendo orientarsi su altri profili.

Cifre nettamente al ribasso nel contratto che potrebbe firmare con la Juve — A maggior ragione se si leggono le cifre per cui Vlahovic, ora, ha riaperto i dialoghi con la Juventus per il rinnovo di contratto. Stipendio che potrà arrivare a 6 milioni di euro con i bonus (meno della metà di quanto percepisce ora, una cifra che rientrava anche nei paletti del Milan), contratto di 2 o 3 anni anziché di 4 o 5 e soltanto un ruolo da 'secondo violino', perché la stella conclamata in bianconero era e resta Kenan Yıldız.

I negoziati tra Juventus e Vlahovic per il rinnovo proseguiranno in queste settimane e, con tutta probabilità, vedranno le parti arrivare ad una nuova fumata bianca. Milan pronto a intervenire soltanto nel caso in cui dovesse - improvvisamente - saltare tutto tra il serbo e la 'Vecchia Signora'. Ça va sans dire, i rossoneri non ritoccherebbero verso l'alta la proposta bianconera: forse giusto nella durata del contratto.