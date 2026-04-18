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Nesta: “Il Milan di Berlusconi era avanti anni luce. Oggi nessuno ha quella mentalità, è stato unico”

Alessandro Nesta e Silvio Berlusconi ai tempi del Milan
Sandro Nesta ricorda gli anni del Milan di Silvio Berlusconi: le sue parole nell'intervista concessa a 'Cronache Di Spogliatoio'
Redazione PM

Silvio Berlusconi è stato proprietario e presidente del Milan dal 1986 al 2017. Nei suoi anni alla guida del club rossonero ha riscritto la storia del calcio mondiale, vincendo 29 trofei e cambiando per sempre la visione imprenditoriale dello sport.

Le parole di Nesta sul Milan di Berlusconi

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Sandro Nesta, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, è tornato a parlare di quel periodo nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Cronache Di Spoglatoio'. Di seguito, le sue parole.

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"Il Milan di Berlusconi era avanti  anni luce anche rispetto alle squadre di oggi. Se arrivavi a Milano, ti pagavano casa con l’architetto che ti faceva scegliere tutti i mobili: non esiste neanche oggi nel 2026 una cosa del genere. Berlusconi diceva che il giocatore non deve pensare a niente, deve pensare soltanto ad allenarsi bene e vincere le partite. Lo faceva con i giocatori, con i magazzinieri, con i giardinieri, con i camerieri e con i cuochi. Se chiedevano dove vorresti lavorare, la gente rispondeva Milanello. Oggi non è così perché nessuno ha quella mentalità: è stato unico. Tanti hanno il budget ma non hanno quella visione che aveva lui. Dove lui era il capo, la gente era felice: ti faceva stare bene, si ricordava persino il nome della moglie dei giocatori"

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