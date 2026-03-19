Nesta lo ha spiegato oggi, in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' in occasione dei suoi 50 anni: «Sono andato forte quando ho capito che non ero arrivato solo nella squadra migliore del mondo, ma nel club in quel momento al top per organizzazione, visione e capacità economica».
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'Tempesta perfetta' ha disputato 326 partite con il Milan e segnato 10 gol. Ma c'è una partita che, più di tutte, non dimenticherà mai e lo ha confessato al 'CorSera': «La finale di Manchester del 2003 contro la Juventus. È stata la mia prima. Poi da lì è diventato un obbligo arrivare in fondo alla Champions League».
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