A lessandro Nesta , passato dalla Lazio al Milan il 31 agosto 2002 per 31 milioni di euro, visse un vero e proprio trauma per essere stato costretto ad abbandonare Roma , la sua città e la squadra del suo cuore, della quale era anche capitano , per i problemi economici del sodalizio biancoceleste.

Ex Milan, Nesta: "Eravamo la squadra migliore al mondo"

Ha ammesso, anche di recente, però, che il decennio (2002-2012) trascorso al Milan è stato il periodo più bello della sua carriera. Si è divertito molto e ha vinto tantissimo: ben 10 trofei, tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti. Ma quando ha capito che quel trasferimento avrebbe potuto cambiare la sua carriera?