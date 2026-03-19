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Nesta: “Il mio Milan era il top al mondo. Non dimenticherò mai la finale di Manchester”

Nesta: 'Il mio Milan era il top al mondo. Non dimenticherò mai la finale di Manchester'
Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha ricordato in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola per i suoi 50 anni, quanto sia stato bene per 10 anni nel Milan, in una squadra ricca di campioni. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Alessandro Nesta, passato dalla Lazio al Milan il 31 agosto 2002 per 31 milioni di euro, visse un vero e proprio trauma per essere stato costretto ad abbandonare Roma, la sua città e la squadra del suo cuore, della quale era anche capitano, per i problemi economici del sodalizio biancoceleste.

Ex Milan, Nesta: "Eravamo la squadra migliore al mondo"

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Ha ammesso, anche di recente, però, che il decennio (2002-2012) trascorso al Milan è stato il periodo più bello della sua carriera. Si è divertito molto e ha vinto tantissimo: ben 10 trofei, tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti. Ma quando ha capito che quel trasferimento avrebbe potuto cambiare la sua carriera?

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Nesta lo ha spiegato oggi, in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' in occasione dei suoi 50 anni: «Sono andato forte quando ho capito che non ero arrivato solo nella squadra migliore del mondo, ma nel club in quel momento al top per organizzazione, visione e capacità economica».

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'Tempesta perfetta' ha disputato 326 partite con il Milan e segnato 10 gol. Ma c'è una partita che, più di tutte, non dimenticherà mai e lo ha confessato al 'CorSera': «La finale di Manchester del 2003 contro la Juventus. È stata la mia prima. Poi da lì è diventato un obbligo arrivare in fondo alla Champions League».

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