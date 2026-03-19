Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Nesta: “Dalla Lazio al Milan, stavo male veramente. La sera in tv Galliani mi riprese così”

INTERVISTE

Nesta: “Dalla Lazio al Milan, stavo male veramente. La sera in tv Galliani mi riprese così”

Nesta: 'Dalla Lazio al Milan, stavo male veramente. La sera in tv Galliani mi riprese così'
Alessandro Nesta, ex difensore rossonero per dieci stagioni (2002-2012), ha raccontato in un'intervista al 'Corriere della Sera' oggi in edicola il suo trasferimento dalla Lazio al Milan e un retroscena interessante con Adriano Galliani
Daniele Triolo Redattore 

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan per dieci stagioni tra il 2002 e il 2012, compie 50 anni e, per l'occasione, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Prima di vincere tutto con la maglia rossonera (10 trofei, tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti) e di totalizzare 326 presenze con il Diavolo, con tanto di 10 gol al suo attivo, Nesta, però, visse un vero e proprio trauma.

Lui, romano e laziale, fu costretto a lasciare la Lazio per problemi economici il 31 agosto 2002, in cambio di 31 milioni di euro. Altrettanto fece Hernán Crespo, ceduto invece all'Inter lo stesso giorno per 40. Il giorno seguente, 1° settembre 2002, Nesta si affacciò dal balcone dell'hotel 'Gallia' per salutare i tifosi rossoneri e, come riportato nell'intervista del 'CorSera', "aveva una faccia da funerale".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Alessandro Nesta, 50 anni da leggenda: i 5 trofei più iconici vinti con la maglia del Milan >>>

«Stavo male veramente. Da tre anni mi dovevano vendere per questioni di bilancio e quella mattina, quando mi ero allenato a Formello, avevo pensato “Vai, anche quest’anno è andata”. E invece a fine sessione avvisarono me e Crespo che eravamo stati ceduti. Il meglio però avvenne la sera. Con Adriano Galliani ero andato come ospite a 'Pressing'. Alla prima pausa pubblicitaria venni ripreso: “Sorridi, perché i giocatori al Milan sono solo felici”», ha ricordato Nesta.

Leggi anche
Ex Milan, Nesta: “Il retroscena con Galliani, le liti con Seedorf, la discussione con Allegri”
Trevisani: “Il Milan poteva avere serenamente i punti del Como”

© RIPRODUZIONE RISERVATA