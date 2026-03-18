Le parole di Riccardo Trevisani: "Se uno fa un'analisi che non si ferma solamente alla classifica, uno potrebbe dire che il Milan poteva avere serenamente i punti del Como in questo campionato. Poteva avere 4/5 punti in meno e stava lì con il Como e con la Juventus: non avremmo fatto i discorsi su questo campionato maestoso. Forse dobbiamo dire che Antonio Conte in 53.000 difficoltà che ha avuto in questa stagione, perdendo tutta la rosa, facendo le tre competizioni, ha avuto una capacità di cambiare il Napoli 50 volte. Poi ha vinto anche alcune partite con fortuna però io la mano di Conte l'ho vista in tantissime cose"